Dá se říci, že se potvrdila předzápasová slova kouče hostujícího Tatranu, který upřímně přiznal, že pokud by byl v roli diváka, zrovna na tento zápas by určitě nešel. „Myslím si, že se to v utkání naplno ukázalo a potvrdilo. Spousta soubojů, ale málo fotbalové kvality,“ neskrýval trenér Ždírce Michal Votava.