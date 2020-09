Pohled na tabulku ovšem není pro Vysočinu úplně příjemný. Ano, soutěži sice vévodí fantasticky nadupaní fotbalisté Žďáru, spodek tabulky však okupují pouze vysočinské kluby.

Proto jsme trenérům všech čtyř klubů, uzavírajících aktuální tabulku čtvrté nejvyšší soutěže, položili stejné tři otázky.

1. Jaké jsou důvody vašeho současného umístění?

2. Co váš tým nejvíce trápí?

3. Jak z této nepříjemné situace ven?

OLDŘICH VESELÝ

SK BYSTŘICE N. P. (11. místo, 3 body)

1. Určitě jsme chtěli mít víc bodů. Na druhou stranu si myslím, že za sebou máme tři týmy, které budou v top pětce soutěže. I přesto jsme proti nim nějaký bod určitě mohli urvat, ale inkasovali jsme hodně laciné branky. Je to škoda, ale je to pryč.



2. Máme se od čeho odrazit, horší je, že nám pro problémy s kolenem vypadl klíčový záložník Luboš Zbytovský. To je pro nás opravdu velká ztráta.



3. Pro nás nyní začíná série šesti zápasů s týmy které jsou na tom podobně jako my. Od výkonů ve druhé půli s Hodonínem a naposledy proti Zbrojovce se máme od čeho odrazit. Jen je potřeba je znovu zopakovat. Teď doma proti Humpolci už potřebujeme zabrat.

LUDĚK KOVAČÍK

FSC STARÁ ŘÍŠE (12. místo, 3 body)

1. Samozřejmě nemůžeme být spokojení. Mysleli jsme spíše na druhou stranu tabulky, ale naše momentální forma není na takové výši, abychom mohli konkurovat Ždáru, Hodonínu či Lanžhotu.

2. Šíře našeho kádru se zlepšila, ale nepřišla taková kvalita, jak jsme si mysleli. Na druhou stranu musíme být rádi i za těch patnáct hráčů, co nyní máme. Naše kvalita ovšem na divizi není odpovídající.

3. Musíme nyní bodovat s těmi kluby, co mají stejně nebo i méně bodů, než máme my. Je potřeba se rychle dostat do klidných vod tabulky, jinak budeme mít starosti se záchranou.

LUKÁŠ STANĚK

A.F.C. HUMPOLEC (13. místo, 1 bod)

1. Nejsme v dobré situaci, nedaří se nám v koncovce a hlavně na hřišti nevystupujeme jako mančaft. Každý hraje sám za sebe. Musíme si to nastavit jinak v hlavě, abychom fungovali jako tým.



2. Trápí nás koncovka, naposledy se to potvrdilo v utkání proti Startu Brno. Ruku v ruce s tím pak jdou i hrubé chyby, které vzadu vyrábíme.



3. Musíme hrát všichni na sto procent, jen tak můžeme být konkurenceschopní. Je to o nás, do každého utkání jdeme s cílem bodovat. Těžko se ale zvedáme, když skóre není v náš prospěch.

JÁN KUBÍK

SLAVOJ POLNÁ (14. místo, 1 bod)

1. V létě odešli klíčoví hráči, ti noví ještě nemají potřebné návyky. Pracovitost tam je, ale jen to je na divizi málo. Je potřeba také nějaká kvalita. Děláme chyby, na druhou stranu nemůžeme chtít po hráčích, kteří přišli z nižších krajských soutěží, aby ihned dělali výsledky v divizi.

2. Otázka je postavená tak, zda si je vedení oddílu vědomé toho, že oslabení kádru bylo tak veliké. Teď budujeme tým z vlastních hráčů, případně z blízkého okolí. Víme, kde nás tlačí bota, ale nyní musíme počkat až do zimy, pak se to bude řešit.

3. V každém případě bude třeba bodovat s těmi celky, které jsou blízko nás. Pokud s nimi body neuděláme, zůstaneme tam, kde jsme. Navíc s velkým odstupem, to už se pak těžko hraje. Proto se musíme na ty klíčové zápasy dobře připravit.