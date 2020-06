V první půli diváci branku neviděli. „Pro nás je to určitě cenná výhra. Byť skončil první poločas bez branek, měl pro mě výkon našich hráčů v něm mnohem větší cenu. Zahráli jsme proti zkušenějšímu týmu velice dobře takticky. Kluci to výborně odbránili a podnikali nebezpečné výpady,“ lebedil si trenér Speřic Jiří Holenda.

Ve druhé půli šel Humpolec do vedení. To jakoby domácí celek nakoplo a čtyřmi góly zápas otočil. „Přišlo mi, že jsme Humpolec fyzicky převyšovali. Z výsledku nedělám velkou vědu, ale samozřejmě mě potěšil. Na druhou stranu nevím, jak zápas pojali v táboře našeho protivníka. Přišlo mi ale, že jsme je přehráli především po fyzické stránce,“ dodal.

V táboře protivníka z výsledku velkou vědu nedělali. „Konečný výsledek zápasu hodně ovlivnilo hromadné střídání po hodině hry. V té době jsme vedli 1:0, navíc jsme pak měli velkou šanci, která měla skončit gólem. Domácí byli velice silní ve středu pole a čekali na rychlé protiútoky. Poté, co utkání dvěma góly obrátili, už jsme neměli ani morální síly. Je to nyní nějaká mezifáze, kdy se udržujeme v pravidelnosti, není se na co chystat. V letní přípravě bych ale s tímto výkonem asi moc spokojený nebyl,“ lehce se zamračil lodivod Humpolce Lukáš Staněk.

Hodně se na hřišti Nové Včelnice zapotili fotbalisté Pelhřimova. Po první půli totiž prohrávali 1:3. „První poločas nám vůbec nevyšel, hráči si asi mysleli, že to půjde samo. Bylo to od nás špatné, bez pohybu, nedostali jsme se do tempa. Nějaké šance jsme sice měli, ale nedokázali jsme je proměnit. Naopak Nová Včelnice nás trestala, my jsme hráli a oni dávali branky," hodnotil trenér Pelhřimova Pavel Regásek.

Zvrat přišel po změně stran. „Ve druhém poločase jsme se zvedli, hrálo se na jednu branku. Domácím ubývaly síly, naopak náš výkon už trošinku parametry měl. Bylo to od nás jednoznačné podcenění, takto bychom neporazili ani účastníka okresního přeboru. Utkání však splnilo svůj účel, navíc se hrálo na perfektním hřišti," těšilo Regáska.

Zvítězili také hráči Žirovnice, na hřišti Třeště výsledkem 5:2. „V průběhu devadesáti minut jsme si vytvořili spoustu šancí, snad na několik zápasů. V koncovce se nám ovšem úplně nedařilo. Rozdíl soutěže byl na hřišti jasně vidět, byť domácím prý několik hráčů chybělo,“ řekl k zápasu při absenci trenéra Zemana funkcionář Žirovnice Pavel Havelka.