První dva duely se odehrají v sobotu na Vysočině. Již od 10.15 přivítají fotbalisté Havlíčkova Brodu celek Břeclavi. Souboj Nového Města na Moravě s Tasovicemi má odpoledne výkop v 15.30

Tahákem nedělního programu bude okresní derby, v němž vyzve letošní nováček z Pelhřimova toho loňského, celek Speřic. „Jsme v situaci, kdy musíme doma vyhrát a je úplně jedno, jaký soupeř dorazí,“ zdůraznil kouč FK Maraton Richard Zeman.

Nemluvil do větru, protože pohled do tabulky hovoří jasně. Jeho ovečky jsou se čtyřmi body třináctí, Speřice s pouhými dvěma bodíky předposlední, patnáctí.

Oba okresní rivalové se dobře znají, v předloňském ročníku se až do posledního kola přetahovali o postup z krajského přeboru. „Myslím, že se Speřice za ten rok nijak výrazně nezměnily. Prvky jejich hry, které je zdobí, si přenesly i do vyšší soutěže. Jejich hráči jsou nepříjemní, obětaví, dýchají pro klub,“ všiml si.

Oba celky mají největší problémy s koncovkou. Jen sedm, resp. šest vstřelených branek za sedm kol je toho důkazem. „V chování hráčů v obou šestnáctkách vidím na trénincích posun, vypadají dobře, ale pak přijde takový zápas jako posledně ve Ždírci a my se po prvním inkasovaném gólu sesypeme. Chybí nám výsledek, který by to zlomil,“ neskrýval Zeman.

Fotbalisté Speřic stále čekají na premiérovou výhru v sezoně. „V nadsázce jsem říkal, že bude v neděli hrát hluchý se slepým. Jelikož možností bodovat stále ubývá, nechceme se z Pelhřimova vracet s prázdnou,“ sdělil bojovně naladěný trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

Rád by využil toho, že divizní nováček zatím ve vyšší soutěži nezáří. „Pelhřimov není ve své kůži, ale my také ne. Je vidět, že se zatím trošku v soutěži hledají. Přál bych si, aby se v ní nalezli až po duelu s námi,“ usmíval se.

Těšit může kormidelníka Speřic vyprazdňující se marodka. „Kromě dlouhodobých marodů už by všichni ostatní měli být k dispozici. Nějaký plán na derby namyšlený mám, uvidíme po pátečním tréninku. Myslím si, že bude k vidění hodně opatrný zápas,“ dodal Holenda.

MS DIVIZE D - 8. KOLO

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – Břeclav (10.15), NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Tasovice (15.30).

NEDĚLE: HUMPOLEC – Líšeň B (15.00), STARÁ ŘÍŠE – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, VELKÁ BÍTEŠ – Lanžhot, SLAVOJ POLNÁ – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, PELHŘIMOV – SPEŘICE, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Zbrojovka Brno B (vše 15.30).