Aktuální divizní ročník bude mít pořádný říz. Fotbalový hlad se ukázal hned v prvním kole, kdy se po dlouhé době utkali v divizi dva odvěcí rivalové. Takřka neuvěřitelných 842 platících diváků vidělo v derby výhru Humpolce v Pelhřimově 2:1.

Fotbalisté Humpolce (ve světlém) napravili vyřazení z MOL Cupu a vyhráli v derby nad Pelhřimovem 2:1. | Foto: Deník/Karel Líbal

První půlhodina zápasu byla v Pelhřimově velmi atraktivní. Maraton vstoupil do utkání méně koncentrovaně a hned v úvodní minutě za to pykal po trefě Saviho. „Věděli jsme, že se bude Pelhřimov tlačit dopředu a dokázali jsme toho hned využít. Po míči za obranu jsme se hned z první šance dostali do vedení,“ popsal nečekaný úvod zápasu humpolecký kouč Roman Veselý.

To naopak mrzelo jeho protějška. „Klasicky jsme zaplatili nováčkovskou daň. Hned po nějaké půlminutě jsme inkasovali a rychlý obdržený gól určil ráz utkání,“ tvrdil pelhřimovský trenér Richard Zeman.

Ve 22. minutě bylo ovšem vyrovnáno, když Daniel Poul proměnil pokutový kop. „Vyrobili jsme nesmyslnou penaltu, kterou soupeř zákonitě potrestal,“ dodal Veselý.

Když však končila první půlhodina, tak se opět radovali hosté. Na konci akce byl opět Savi – 1:2. „Skórovali jsme po hezké akci, to nás uklidnilo,“ oddechl si Veselý.

Do druhé půle totiž Pelhřimov nastoupil s velkou chutí zvrátit derby. „Pelhřimov si vytvořil několik šancí a podržel nás gólman Janota. V závěru jsme nevyužili několik brejků, ale máme radost, že jsme dobře vstoupili do sezony. Zvláště před tak parádní diváckou atmosférou, před tolika fanoušky se hrálo všem dobře,“ dodal Veselý.

Výkon svých svěřenců kvitoval i Zeman. „Neproměnili jsme šance, gól jsme dali jen z penalty. Podali jsme ale sympatický a dobrý výkon. Z utkání před vynikající atmosférou odcházíme se vztyčenou hlavou,“ přidal se Zeman.

Po roční pauze se vrátil do divize D polenský Slavoj a překvapivě přehrál Velkou Bíteš 2:1. Velké Meziříčí zahájilo po pádu z MSFL remízou 1:1 ve Ždírci, když mu bod zajistil v závěru Havlík.