Třetí hrané kolo divize D nabídlo souboj dvou nováčků z Vysočiny. Zdálo se, že podle loňských výsledků si Pelhřimov dokráčí pro důležitou výhru. Opak se však stal pravdou. Polenský Slavoj dokázal otočit poločasové skóre 0:1 na konečných 2:1 ve svůj prospěch.

Pelhřimovští fotbalisté (v bílém) měli proti Polné herně navrch, z utkání si ale všechny body odvezl soupeř. | Foto: Deník/Karel Líbal

Favorit se dostal už v 7. minutě do rychlého vedení 1:0, když se prosadil zkušený Niederle. I nadále měl Maraton převahu a mohl své vedení zvýraznit. „Z malého vápna mohl dát gól Mazač, Smejkal trefil jen boční síť,“ litoval nevyužité šance pelhřimovský trenér Richard Zeman a dodal: „Mělo to být v poločase 3:0, ale bohužel.“

Také po změně stran měl Pelhřimov navrch, ale koncovka byla slabinou. „Mazač šel sám, ale místo zakončení levou nohou do odkryté branky volil zakončení pravou a obrana Polné to ustála,“ povzdychl si Zeman.

Hosté čekali na svou příležitost a byli velmi efektivní. V 56. minutě vyrovnal Voráč a deset minut před koncem šokoval necelé tři stovky diváků Sobotka. „Byl to nádherný gól ze šedesáti metrů, když Franta Sobotka loboval gólmana. My jsme v zápase určitě nebyli lepším týmem, ale dokázali jsme potrestat chyby Pelhřimova. Svým způsobem jsme to tak soupeři vrátili z minulé sezony,“ uvedl trenér Slavoje Lukáš Adamec a dodal: „Litujeme bohužel jen jedné věci. Stínem našeho vydařeného utkání je zranění našeho kapitána Kuby Holuba. Doufáme, že se dá co nejrychleji do pořádku.“