Osm stovek diváků. Fotbalisté Humpolce jasně přehráli Speřice

Až na třetí pokus to vyšlo. Nadšeně hrající Speřice na podzim jasně přehrály slavnějšího rivala v MOL Cupu a udolaly ho i v bitvě o důležitě body. V předposledním kole divize D už šlo jen o čest a o to, kdo bude mít do další sezony navrch. Lepší formu potvrdil Humpolec a k přesvědčivé výhře 3:0 se naladil už z kraje prvního poločasu.