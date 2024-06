Jenže Pelhřimovu se nepovedl už krok číslo jedna. S Velkou Bíteší se v sobotu rozešel smírně po remíze 3:3. „Měli jsme proti sobě hodně zdatného soupeře, který se hned třikrát v zápase ujal vedení,“ načal hodnocení rozhodujícího duelu sezony Zeman.

Tři inkasované branky byly na potřebné vítězství příliš. „Myslím, že se na nás výrazně podepsal fakt, kdy jsme závěr sezony dohrávali bez obou stoperů. To mělo rozhodně klíčový vliv na to, že jsme inkasovali více branek, než by bylo v naší situaci potřeba,“ mračil se.

I přesto ale nebyl celek z města rekordů a kuriozit daleko od vítězství. Jeho výkon rozhodně snesl přísné měřítko. „Náš výkon byl doslova heroický, výborný, hlavně v ofenzivě nesmírně kvalitní. Podařilo se nám půlhodinku před koncem vyrovnat na tři tři, navíc jsme měli po vyloučení hráče Bíteše k dispozici ještě docela dlouhou přesilovku,“ prozradil Zeman.

Jenže jestliže na jedné straně jeho svěřenci cestu hostům ke vstřelení gólů leckdy až příliš snadno umetali, na druhé straně jejich efektivita v koncovce měla k ideálu hodně daleko. „Šance jsme si vypracovali, v tom problém určitě nebyl, ale další gól už nepadl. Nicméně Břeclav i Tasovice nezaváhaly, takže ve finálovém součtu by naše případná výhra stejně nic neřešila,“ přemítal.

Úplně pravda to ale nebyla. Na předposledním místě fotbalistů Pelhřimova v konečné tabulce divizní skupiny D by jejich případná výhra skutečně nic nezměnila. Současně je ovšem nutné připomenout, že o pomyslného černého Petra se na dálku hrálo ještě se skupinou E, z těchto dvou skupin totiž měl sestoupit jen horší celek na patnáctém místě.

A v éčku, kde byla záchranářská situace snad ještě zamotanější než ve skupině D, skončil nakonec předposlední Baťov se ziskem třiceti bodů a negativním skóre 47:59 (minus 12). Pelhřimov zakončil sezonu s body osmadvaceti a skóre 36:51 (minus 15). Co to znamená? Pokud by Pelhřimov doma Velkou Bíteš zdolal čtyřbrankovým či vyšším rozdílem, což je samozřejmě hodně divoká teorie, slavil by záchranu právě na úkor Baťova on.

Takto se bude v šestnáctitisícovém městě od srpna opět kopat „pouze“ krajský přebor Vysočiny. „Po závěrečném hvizdu jsme byli samozřejmě všichni hodně smutní. Hned po roce se vracíme do krajského přeboru, což jsme nechtěli. Stále jsme věřili v záchranu, ale svůj osud jsme si takříkajíc nalomili už v předchozích zápasech. V posledním kole už bylo pozdě bycha honiti, záchranu jsme neměli ve vlastních rukách, museli jsme spoléhat také na pomoc jiných,“ těžce hledal slova Zeman.

Podrobný rozhovor s trenérem Richardem Zemanem, o příčinách sestupu, ale také o tom, zda se budou chtít v Pelhřimově do divize okamžitě vrátit hned v následující sezoně, přinese Deník v následujících dnech.