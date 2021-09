Úplně nejhůř je na tom překvapivě ždírecký Tatran. „Klukům nemohu vytknout nedostatek snahy, ale nedáváme góly, v tom to celé je,“ mračil se mladý kouč Ždírce Michal Votava.

Problémem Staré Říše jsou především domácí utkání. V nich celek z Jihlavska dosud nezískal ani bod. Jen sotva to může stačit na lepší než aktuálně dvanácté místo.

ZÁCHRANÁŘI Do konce sezony je sice ještě daleko, ale bodový počin posledních tří celků divizní tabulky k přílišnému optimismu nesvádí.

Bystřici nad Pernštejnem zbrzdil nepodařený začátek. „Neměli jsme gólmana. Poté, co jsme jej získali, přišly tři výhry v řadě. Mít jej už od prvního kola, máme teď nějakých šestnáct bodů,“ byl si jistý kouč Oldřich Veselý.

„JEN“ PRŮMĚRNÍ O kompletním trojlístku ze žďárského okresu se nedá říci, že by zatím vyloženě zklamal, ale k proniknutí mezi celky v horní polovině mu něco scházelo.

(NEČEKANĚ) ÚSPĚŠNÍ Slovíčko v závorce platí pro Humpolec, s nímž se před sezonou počítalo spíše do spodních vod tabulky. Jenže fotbalovou kvalitu může často zastat příkladné nasazení a bojovnost na hraně obětování. Můžeme jen doufat, že nastoupený trend svěřencům kouče Lukáše Staňka vydrží.

V úterý sportovní redakce Deníku zaměřila svoji pozornost na třetí ligu. Tentokrát se podíváme o patro níže, do divize D. Jak zde vypadá situace okteta celků z Vysočiny po první polovině podzimu? Dají se rozdělit na tři odlišné skupiny.

