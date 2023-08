Více jej mrzel způsob, jakým jeho ovečky do utkání vstoupily. „Hned po půlminutě jsme dostali hloupý gól, když propadli oba stopeři. Tím se odvíjel ráz utkání, protože brejkový Humpolec mohl ještě více uplatňovat svoji hru,“ postýskl si.

Domácí celek sice z pokutového kopu Poulem vyrovnal, jenže ještě do konce prvního dějství si hosté vzali vedení zpět. „Také druhému gólu šlo zabránit. Savi sice zakončil pěknou hlavičkou, ale předcházelo tomu naše špatné bránění. Góly jsme dostali po školáckých chybách,“ zlobil se trenér FK Maraton.

Po pauze sice byl divizní nováček lepším týmem, ale alespoň k vyrovnání to nevedlo. „Náš výkon byl oproti poháru zase o něco lepší, jenže jsme neproměňovali šance, a to i před prázdnou brankou. Kluci ale pracovali, neztratili hlavu, proto věřím, že se poučíme a výsledky přijdou,“ přesvědčoval.

Zkušený stratég už podobnou situaci zažil. před třinácti roky, když vedl novoměstskou Vrchovinu. „Tehdy jsme jako nováček divize prohráli první čtyři kola. Ale ono je to logické, pokud postoupíte a jdete do vyšší soutěže se svým kádrem, navíc plným mladých a nezkušených hráčů. Tohle se netýká klubů, které si pro postup nakoupí hráče, to je něco jiného,“ komentoval.

A dodal ještě jeden postřeh. „Tím si ale musí každý projít a ono je to asi správně. Pokud by tomu tak nebylo, pak by to totiž znamenalo, že mezi soutěžemi není rozdíl. V krajském přeboru nám po hodině hry soupeři odpadali a my si mohli ulevit, zvlášť doma. Ve Vrchovině bylo v roce 2010 také mladé a nezkušené mužstvo, ale dokázalo se zvednout. Pelhřimov to dokáže také,“ nepochyboval Zeman.

V táboře Humpolce panovaly, vcelku logicky, po závěrečném hvizdu nedělního derby jen pozitivní pocity. „Úvodní výhra je samozřejmě velkým povzbuzením. V létě skončili někteří zkušení hráči, za něž jsme přivedli pět mladých hráčů. Máme ještě dál na čem pracovat,“ zůstal nohama na zemi lodivod Humpolce Roman Veselý.

Tomu se vyplatila taktika aktivního vstupu do zápasu, kterou zužitkoval Savi, autor obou nedělních branek A.F.C. „Dobře jsme se na Pelhřimov připravili. Chtěli jsme hrát vysoko, protože jsme věděli, že s tím jeho hráči budou mít problém,“ pochvaloval si.

Při vyrovnávací trefě z pokutového kopu se ale Veselý hodně zlobil. „Byl to netaktický zákrok našeho hráče, který zahrál ve velkém vápně vysokou nohou. Naštěstí jsme šli po krásné akci znovu do vedení,“ oddechl si.

Po změně stran už se celek z města u dálnice D1 soustředil hlavně na defenzivu. „Paradoxně jsme ale našimi chybami domácím šance nabídli. Gólman Janota nás však podržel,“ ocenil.

Stejně tak si pochvaloval také parádní kulisu. „Takto by to také mělo při fotbale být. Derby je krásným zážitkem pro hráče i diváky,“ dodal Veselý.