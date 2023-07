A ta bude pro fotbalisty FK Maraton jak se patří náročná. „Dobře víme, co nás čeká, proto chceme být patřičně připravení,“ potvrdil kouč Richard Zeman.

Na středečním prvním tréninku mu chyběli dva hráči. „Ti ještě dotahují dovolenou. Z loňského úspěšného týmu nikdo neodešel, naopak se vrátili tři mladí odchovanci z Jihlavy,“ popsal.

Konsolidovanost, na tu chtějí v Pelhřimově hodně vsázet. „Loni jsme byli úspěšní, proto chci vycházet z týmu, který si postup vybojoval. Mladíky budeme citlivě doplňovat a vytvářet tak větší konkurenční prostředí,“ sdělil Zeman.

Trojice soupeřů čeká na fotbalisty Maratonu v krátkém letním bloku. „Na začátek vyzveme béčko Českých Budějovic, poté Kamenici nad Lipou a jako generálku na divizi máme předkolo MOL Cupu,“ nastínil.

V něm Pelhřimov doma přivítá Havlíčkův Brod. „Půjde o vrchol přípravy. Brod vnímám jako tým podobné kvality s Humpolce, který nás čeká v prvním divizním kole. Budeme chtít uspět a postoupit do dalšího kola,“ neskrýval.

V něm by pak na Kalvárii dorazil druholigový FC Vysočina Jihlava. „Kdo by si nechtěl zahrát proti profesionálnímu týmu. Samozřejmě je to pro všechny velká výzva, s Jihlavou bychom si rádi zahráli,“ dodal Zeman.

Na neatraktivní los v úvodních kolech divize D si v Pelhřimově stěžovat rozhodně nemohou. Sezonu zahájí první srpnovou neděli domácím derby proti Humpolci. Týden poté se nováček představí na stadionu ještě před pár týdny třetiligové Vrchoviny.

Ve třetím kole pak na Kalvárii dorazí loni výtečný Žďár nad Sázavou, o týden později pak Slavoj Polná, který Pelhřimov doprovodil do divize z druhého místa v loňském ročníku krajského přeboru.