Do svého prvního utkání na lavičce FC Žďas měl jeho nový trenér Václav Pohanka notně zamotanou hlavu se složením základní sestavy. Do souboje s třetiligovým Ústím nad Orlicí tak vyběhla hodně slepovaná jedenáctka. „Z tohoto pohledu musím uznat, že jsme nesehráli špatný zápas,“ komentoval prohru 0:2 Pohanka.

Hlavně s první půlí, v níž branka nepadla, byl celkem spokojený. „Hráli jsme dobře odzadu. Soupeř, který je v přípravě o dva týdny dále, nás nikterak nepřehrával,“ potěšilo jej.

Po změně stran už se rozdíl soutěže začal projevovat. „Na nás byla čím dál více znát nesehranost, ale také menší taktická vyspělost. Po prostřídání se rozdíl v kvalitě ještě zvýraznil,“ popisoval.

Některé individuální výkony ovšem trenéra, který v zimní pauze dorazil z Nové Vsi, příjemně překvapily. „Na to, že jsme hráli první zápas v přípravě, to nebylo vůbec špatné. Také výkony některých hráčů byly hodně dobré. Ale na druhou stranu nic, co by nás mělo nějak ukolébat,“ zdůraznil Pohanka.

Mnohem hůře si o víkendu při herní premiéře vedli fotbalisté Ždírce nad Doubravou. O patro níže hrajícímu Pelhřimovu podlehli vysoko 0:5! „Snad kromě dvou hráčů, kteří mě potěšili, nikdo nepodal alespoň průměrný výkon,“ stýskal si kormidelník Tatranu Michal Votava.

Toho nadzvedl hned start do zápasu, v němž jeho ovečky dvakrát inkasovaly. „Byla to stejná písnička jako na podzim. Laciné ztráty ve středu pole, po nichž nás soupeři nemilosrdně trestají,“ láteřil kouč Ždírce.

Jako omluvu pro svůj celek nebral ani to, že šlo o první zápas po delší době. „Špatně jsme dostupovali hráče soupeře, navíc naše koncovka byla také v sobotu tristní. Máme tři nadějné standardky a nic z toho, soupeř jedinou a krásně vymete šibenici,“ kroutil hlavou.

Na výkon Pelhřimova ovšem měl trenér Ždírce jen slova chvály. „Soupeř byl lepší, efektivnější, zasloužil si vyhrát,“ musel uznat.

Debakl hned na startu přípravy by možná mohl mít pro hráče Tatranu pozitivní efekt. „Je to pro nás studená sprcha, ale doufám, že nás to spíše nakopne k další práci,“ věřil Votava.