Především první poločas, v němž jeho celek inkasoval dvakrát během tří minut, se zkušenému trenérovi vůbec nelíbil. „Celý týden se bavíme o tom, že nemůžeme prospat první půli, podobně jako před týdnem proti Žďáru. Jenže náš výkon v úvodním dějství byl doslova tragický,“ neskrýval Kubík.

Přitom první vyloženou příležitost zápasu měla Polná. „Jenže Voráče vychytal gólman Brodu. Chvíli poté jsme inkasovali ze standardky, a než jsme se vzpamatovali, bylo to o dvě branky. Při druhé trefě ovšem zaváhal náš gólman, který na střelu z velké dálky pozdě reagoval,“ popisoval.

Po pauze celek z Jihlavska hru více otevřel a fotbalisté Brodu mohli zápas několikrát rozhodnout. Naopak Slavoj mohl do hry čtvrthodinu před koncem vrátit Voráč. „Kdyby tu šanci proměnil, ještě jsme mohli s utkáním něco udělat. Takto přišel náš kontaktní gól až v nastaveném čase,“ postýskl si.

Po prohře 1:2 tak Polná nevyužila možnost v tabule předskočit předposlední Ždírec. „Hráči do utkání nevstupují v takovém rozpoložení, v jakém by měli. Přitom v tréninkovém procesu pracují dobře, ale pak přijde zápas a my v něm úvodní poločas odehrajeme tak, jako v Brodě. Je to hodně o psychice, většině kluků přece jen chybí zkušenosti,“ dodal Kubík.

Na druhé straně sobotního krajského derby byla nálada výrazně pozitivnější. „Podle mého jsme vyhráli zaslouženě. Polná nás ničím nepřekvapila, byli jsme po většinu času lepším týmem,“ prozradil lodivod Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Toho jen mrzelo, že jeho celek, místo toho, aby zápas definitivně rozhodl, nechal ještě protivníka dýchat. „Pokud by utkání skončilo 5:0, nikdo by se nemohl divit. Bohužel však v zakončení doplácíme na nezkušenost, možná i trošku na lehkovážnost,“ poznamenal.

Na druhou stranu si uvědomoval, že taková lekce může mladému mančaftu jen a jen pomoci. „Doufám, že se z toho mladí hráči poučí. Třeba i chyba, po které jsme v úplném závěru inkasovali, vyplynula z nezkušenosti mladého náhradníka, který situaci špatně vyřešil,“ popsal Adamec.