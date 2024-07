Nejenže hned po půlroce slavili historický postup klubu mezi krajskou elitu. Za dalších pět let totiž dovedli Speřice do divize! A v ní se loni i letos dokázal skromný klub z Pelhřimovska zachránit. Skoro by se chtělo říci, ideální čas na odchod.

Na pozici hlavního kouče nyní Jiřího Holendu ve Speřicích nahradil teprve sedmadvacetiletý Ladislav Kolčava. Ten na podzim minulého ročníku ještě nastupoval v obranné čtveřici TJ Dálnice, na jaře už byl v pozici druhého asistenta Holendy.

Ten je rád, že mohl trenérské žezlo ve Speřicích předat svému o jedenadvacet let mladšímu kolegovi. „Láďa patří mezi mladé a chytré kluky, kteří už něčím prošli. Má velkou chuť trénovat, jeho tréninky jsou skvělé, není důvod nevěřit tomu, že by to nemělo klapat,“ vysvětloval Holenda.

O této možné trenérské rošádě se přitom hovořilo už před nějakým časem. „Řešili jsme to už před půlrokem, ale nakonec jsem ještě zůstal v roli hlavního kouče já. Láďa Kolčava se ale přidal k Martinovi Pohanovi v roli mého asistenta a do všeho jsme jej zasvětili. Teď už bylo naše rozhodování jednohlasné, že mu dáme šanci,“ popsal.

Poslední kolo loňského ročníku moravskoslezské divize D, v němž se fotbalisté Speřic rozešli s béčkem Líšně nerozhodným výsledkem 1:1, tak bylo pomyslnou rozlučkou šestačtyřicetiletého kormidelníka s týmem.

Ne však úplně. „Není to tak, že bych od týmu úplně odešel. Hlavním trenérem bude Láďa Kolčava, jeho asistenty Martin Pohan a Radek Čihák. Já budu spíše v roli toho čtvrtého, který vypomůže, když někdo nebude moci. V klubu normálně dál zůstávám, o dění v mužstvu se budu dál zajímat,“ prozradil.

Jaká bude nyní jeho hlavní oficiální náplň v klubu z Pelhřimovska? „Budu mít na starosti kompletně mládež v klubu. Není to maličkost, máme celkem pět mančaftů, dvě přípravky, dva žákovské celky a jeden dorost, to je na Speřice dost. Věnovat se budu všem těmto týmům, ale trenérem budu starších žáků,“ nastínil Holenda.

Atraktivní rozhovor s Jiřím Holendou, v němž se ohlédne za skoro neuvěřitelným progresem klubu ze Speřic v poslední dekádě, přinese Deník čtenářům v průběhu druhého červencového týdne.