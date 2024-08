Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

Podobně jako úvodní kolo čtvrté nejvyšší soutěže, také program toho druhého je rozdělený do tří dnů. Oba páteční duely se odehrají na Žďársku. Od 17.30 přivítají fotbalisté Velké Bíteše v duelu dvou úspěšných z prvního kola celek Břeclavi.

Daleko větší pozornost ovšem bude poutat okresní derby, které má na stadionu Nového Města na Moravě výkop o půlhodinu později. Fotbalisté domácí Vrchoviny, kteří vstoupili do sezony výhrou 3:1 nad Polnou, přivítají Velké Meziříčí.

To má co napravovat po domácí prohře 0:3 rovněž v derby proti Žďáru nad Sázavou. „První zápas nám ukázal, že máme stále na čem pracovat. Je potřeba přidat a především zrychlit,“ uvědomoval si po nevydařeném startu do sezony kouč Meziříčí Martin Kasálek.

Další velký šlágr se odehraje v sobotu od 17.00. Fotbalisté Humpolce přivítají v dalším okresním derby nedaleké Speřice. Oba celky zahájily účinkování v tomto ročníku porážkou, jejich motivace pro bodový zisk tak bude enormní.

Shodně oba přitom nebyly od bodového zisku daleko. Humpolec prohrál v Havlíčkově Brodě jen těsně 1:2. „Zápas jsme si prohráli špatným úvodem. Co nám bylo platné, že po změně stran už jsme byli lepší, když nemáme žádný bod,“ postýskl si trenér A.F.C. Roman Veselý.

Ještě smolnějším způsobem vyšly naprázdno Speřice. Velké Bíteši na domácí půdě podlehly 0:2, když obě branky inkasovaly v předposlední a poslední minutě zápasu! „Kluci si zasloužili pochvalu za to, kolik toho odběhali, ale musíme pracovat na dalších aspektech naší hry. Na derby s Humpolcem musíme dobře potrénovat a věřím, že se dáme zdravotně do pořádku,“ řekl pro klubový web TJ Dálnice lodivod Ladislav Kolčava.

V neděli je na programu zbývající polovina z osmizápasové porce. Hodně zajímavý duel slibuje souboj v úvodu sezony nadupaných Žďáru nad Sázavou se Ždírcem nad Doubravou.

Nováček z Třebíče si pak odbude domácí premiéru ve 4. lize. Proti dalšímu nováčkovi z Kuřimi bude chtít napravit úvodní debakl 0:5 z Břeclavi. „V prvním kole jsme nebyli kompletní, což ale konečný výsledek nikterak neomlouvá. Věřím, že nám některé návraty do sestavy pomohou a dokážeme se prosadit,“ neskrýval kouč Fošky Jaroslav Borák.

4. MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA, SKUPINA D – 2. KOLO

PÁTEK: VELKÁ BÍTEŠ – Břeclav (17.30), NOVÉ MĚSTO N. M. - VELKÉ MEZIŘÍČÍ (18.00).

SOBOTA: Bohunice – Tasovice (10.15), HUMPOLEC – SPEŘICE (17.00).

NEDĚLE: Líšeň – HAVL. BROD (16.00), SLAVOJ POLNÁ – Lanžhot, ŽĎÁR N. S. - ŽDÍREC N. D., FŠ TŘEBÍČ - Kuřim (vše 17.00).