A dál pokračoval: „Jistota není také u návratu běloruského ofenzivního krajního záložníka či útočníka Ilyi Kazlou. Ztráta obou těchto hráčů by pro nás znamenala velkou díru směrem do ofenzivy.“

V klubu z Jihlavska tudíž nezahálí. „Vytipovali jsme si dva tři hráče, které jsme také oslovili. Pevně věřím, že se některého z nich podaří získat,“ komentoval.

Náskok Polné na sestupové pozice není nikterak vysoký. „Úroveň divize po letním rozšíření rozhodně stoupla. S výjimkou béčka Zbrojovky a Lanžhotu je nesmírně vyrovnaná, každý zde může porazit každého. Věřím ale, že se zachráníme, navíc doufám, že o to nebudeme hrát až do posledního kola,“ dodal Adamec.

Sice trošku jiné, ale vcelku podobné starosti mají také v Pelhřimově. Také druhý letošní nováček z Vysočiny totiž zřejmě přijde o jednu z opor. „Devatenáctiletý stoper Lukáš Rajtmajer se vrátil do Českých Budějovic, kde absolvuje zimní přípravu,“ nastínil trenér FK Maraton Richard Zeman.

Ten má kvůli tomu rozporuplné pocity. „Na jednu stranu bych mu přál, aby se prosadil. Na tu druhou by to pro nás znamenalo, že za něj musíme nalézt náhradu,“ uvědomoval si.

A ještě jeden post mu dělá starost. „Hledáme hrotového útočníka, který by zády k brance soupeře dokázal podržet balon. Někoho důrazného, kdo se také umí prosadit v šestnáctce,“ popisoval.

Ztratit hned po roce příslušnost ke čtvrté nejvyšší soutěži v Pelhřimově nechtějí. „Máme mladý tým, který má do budoucna značný potenciál. Byla by velká škoda divizi neudržet. Nebude to ale jednoduché, protože to nebude chtít žádný tým. Navíc spodní polovina tabulky je velice vyrovnaná,“ potvrdil Zeman.