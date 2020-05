Možná to byla dobrá myšlenka, ale přípravná soutěž fotbalových klubů se neuskuteční. Z původního půltuctu zájemců totiž zbyly jen dva. Chuť do soutěže vydržela Speřicím a Humpolci, jehož trenér Lukáš Staněk s myšlenkou přišel. „Došlo k tomu, že se v Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí změnili trenéři. Informaci si mezi sebou nepředali, takže ti noví už se soutěží nepočítali. V dalších dvou klubech si našli jiné soupeře,“ vysvětlil.

Na tradičního soupeře narazí v přípravě fotbalisté Humpolce. Druhý červnový víkend se představí ve Speřicích. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Neuskutečněné soutěže lituje, ale původním zájemcům o ni nemá nic za zlé. „Mohlo to být oživení této doby. Možná by měly zápasy větší náboj. Nedá se ale říci, že by mě to vyloženě mrzelo. Prostě to tak dopadlo,“ svěřil se.