Předchozí tři kola neprohráli, v posledních dvou brali pokaždé tři body. Do souboje s předposledním celkem tabulky tak měli fotbalisté Speřic nastupovat v ideálním rozpoložení. „Očekával jsem od nás trošku jiný výkon, kterým poslední úspěchy potvrdíme,“ neskrýval kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Přitom vstup do utkání jeho ovečkám vyšel. Už po pěti minutách hry je poslal do vedení Svoboda. „Jenže rychle vstřelený gól jakoby nám spíše uškodil. Hlavně jsme nezvládali bránit standardní situace, na něž přitom máme v sestavě velmi kvalitní hráče,“ mračil se.

Už za další tři minuty tak celek z jižní Moravy vyrovnal a ještě do půle skóre otočil ve svůj prospěch. Vlček chvíli po změně stran vyrovnal na 2:2, jenže poté se opakoval scénář z úvodního dějství.

Břeclav o pár minut později opět vedla. „Nevím, zda to byla nekoncentrovanost, ale samozřejmě nás to pokaždé srazilo. V obraně se nám nedařilo, hlavně kapitán Břeclavi Hloch nám na kraji zálohy dělal velké problémy,“ všiml si kormidelník Speřic.

Čtvrthodinu před koncem ale Svoboda svým druhým zásahem vyrovnal na 3:3 a zdálo se, že utkání míří k dělbě bodů.

V poslední minutě však přišel pro domácí šok. „Jeden z našich obránců se po dlouhém nákopu hostů nedomluvil s gólmanem, balon prakticky přihrál na hranici velkého vápna stojícímu hráči Břeclavi, který obloučkem do prázdné branky rozhodl,“ popisoval rozhodující moment zápasu Holenda.

Ačkoliv před zápasem přemýšlel o výhře, i se ziskem jednoho bodu by nakonec byl spokojený. „Stoprocentně ano. Chtěli jsme vyhrát, ale při remíze by rozdíl mezi námi a předposlední Břeclaví zůstal stejný. O to více prohra mrzí, když jsme soupeři tři góly darovali,“ zlobil se.

Pohled na tabulku dává trenérovi Speřic za pravdu. Pokud by jeho svěřenci vyhráli, posunuli by se blíže středu tabulky a poslední trojce už by výrazně odskočili. „Byli jsme si toho vědomí, ale bohužel jsme nepodali odpovídající výkon. Nevím, čemu to přičíst,“ přiznal.

S devíti body na kontě je klub z Pelhřimovska v tabulce čtvrtý od konce. Nyní jej čekají další důležité zápasy proti celkům, které jsou na tom jen o málo lépe. „Rád bych se po podzimu dostal aspoň na metu patnácti bodů. To znamená z těch čtyř utkání alespoň dvě vyhrát,“ naznačil Holenda.