ABSENCE STŘELCE

„Nedáváme góly, to každý vidí. V koncovce máme špatné řešení, na každý se hodně nadřeme, na výsledcích to je pak samozřejmě velice znát."

„NENAHRADITELNÝ“ ŠERÝ?

„Dobře jsme věděli, že Marka Šerého budeme na hrotu útoku těžko nahrazovat. Už se zdálo, že jsme jeho nástupce našli, Ondra Starý se ve Velkém Meziříčí blýskl hattrickem, jenže pak se zranil. Takže se dá říci, že jsme náhradu nenalezli."

TRIVIÁLNÍ HRUBKY V DEFENZIVĚ

„Defenzivní činnost je špatná. Třeba v sobotním utkání ve Staré Říši jsme fatálními chybami soupeři doslova darovali tři gólové příležitosti našimi fatálními chybami. Je to o chybách jako takových, špatné poziční hře, ale také celkovém postavení hráčů. Na tom musíme hodně zapracovat."

NESPOKOJENOST S VÝKONY ROZHODČÍCH

„Už čtvrtý zápas za sebou sudí ovlivnili zápas v náš neprospěch. Jedná se přitom o situace, které jsou na první pohled úplně jasné. Na rovinu musím říci, že nejsme spokojení s tím, jak ovlivňují výsledky v náš neprospěch. Jednou či dvakrát za půlsezonu se to může stát, ale čtyřikrát za sebou, to už je hodně. Je to další důležitý aspekt do celkové mozaiky, proč se nám úplně nedaří. A ono je znát, když máte mít penaltu, z níž můžete jít do vedení a sudí ji, k údivu všech, zničehonic odvolá."

DÍVAJÍ SE NAHORU

„Ve zbytku sezony chceme z těch pěti kol uhrát maximum bodů, to je dál stejně jako předtím. Šance si vytváříme, ale nedáváme je. Nebo jich nevyužijeme tolik, kolikrát inkasujeme. Současně musíme zlepšit naši defenzivu."