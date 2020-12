Fotbalisté divizního Slavoje Polná neodehráli nekompletní podzim dobře. Tabulku uzavírají s pouhým bodem na kontě, a proto by trenér Ján Kubík rád tým posílil a je rozhodnutý v zimní přípravě hráčům pořádně naložit.

Polenští fotbalisté (v červeném) sehrají v zimní přípravě čtyři duely. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Polenský Slavoj odehrál jen devět podzimních duelů a o body obral paradoxně jen lídra z Velké Bíteše, s nímž remizoval 1:1. Zbylých osm mačů dopadlo špatně, a na to je potřeba reagovat. „Osobně bych potřeboval útočníka a stopera. Hráči na tyhle dva posty by mi stačili. Pak budu spokojený,“ vyřkl své přání trenér Ján Kubík. „My jsme na tom pracovali, ale je to těžké. Aby hotový hráč chtěl do Polné, která se zachraňuje. A samozřejmě je potřeba, aby to byl taky kluk do party,“ doplňuje kouč.