Zápas se však, pokolikáté už, nevyvíjel podle jeho představ. „Začali jsme dobře, ale zase jsme dostali velkou ránu, kdy šli hosté po pěkně sehraném protiútoku do vedení. Už počtvrté na jaře jsme v domácím utkání prohrávali. Chtěl bych ale ocenit morální sílu týmu, že hráči neztratili hlavu a šli za vítězstvím, které potřebovali,“ ocenil.

A nejen to. „Navíc proti soupeři, který je v pohodě, šestkrát za sebou neprohrál, s nejlepším střelcem soutěže v sestavě. Po vyrovnání jsme sice další příležitosti zahazovali, ale pět minut před koncem stoper Rajtmajer hlavičkou po standardce rozhodl zápas v náš prospěch,“ oddechl si Zeman.

Ten neskrýval, že nedělní výhra byla pro jeho ovečky velkou úlevou. „Byla obrovská, je to správný dopink do závěru soutěže. Takto se má hrát o záchranu, za což jsme byli odměněni. Předtím jsme vždycky na hřišti něco odflákli a byli za to potrestáni. Za poctivost a důslednost jsme nyní dostali odměnu,“ usmíval se.

Ostřílený kouč jen potvrdil, že na Tasovice se mu s různými kluby daří. „Historicky s nimi mám velice pozitivní bilanci. Přitom mají výborné mužstvo, je to celkově sympatický klub, který hraje lepší fotbal než většina klubů z Vysočiny,“ popisoval.

Šest kol před koncem odskočil Pelhřimov předposledním Speřicím na rozdíl čtyř bodů. „V klidu být určitě nemůžeme. Musíme ale i v těch zbývajících zápasech hrát tak, jako proti Tasovicím,“ zdůraznil jeho trenér.

Nad tím, že už mohl mít nováček, neprohrát smolně dva týdny staré okresní derby, takřka jistou záchranu, nechtěl Zeman spekulovat. „Tvrdím, že z dlouhodobého hlediska jsou výsledky spravedlivé. Když někde tým šťastně či nezaslouženě vyhraje, jindy se mu to zase vrátí. My třeba měli smůlu ve Speřicích, proti Tasovicím se nám to pro změnu vrátilo,“ komentoval.

Los však fotbalisté Pelhřimova do závěru ročníku nemají úplně jednoduchý. „Myslím, že máme těžší soupeře, ale může to být naše výhoda. Na rozdíl od některých jiných týmů nemám zakončovatele, klasického gólového hráče. Myslím ale, že máme konkurenceschopné mužstvo, i na podzim jsme s celky, které nás nyní čekají, odehráli dobré zápasy, možná ty nejlepší. Myslím, že jsme schopní je zopakovat a body jim znovu sebrat,“ dodal Zeman.