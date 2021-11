Po konci dlouholetého kouče Petra Nedvěda a krátkém záskoku v podobě mládežnického trenéra Josefa Chmelíka se do klubu z města pod Santiniho Zelenou horou vrací známá tvář.

Václav Pohanka opouští lavičku fotbalistů Nové Vsi a ujímá se trenérského kormidla v divizním Žďáře nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Loskot

To, co se už nějakou dobu očekávalo, se stalo skutečností. Novým trenérem divizních fotbalistů FC Žďas Žďár nad Sázavou se stal Václav Pohanka. „Je to pro mě nová výzva,“ sdělil dvaatřicetiletý kormidelník.