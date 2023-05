První dva celky tabulky vyběhnou na zelený pažit již v pátek, shodně od 18.00. Vedoucí Start Brno přivítá poslední Bystřici nad Pernštejnem, jejíž situace je již více než kritickou.

To ostatně neskrýval ani její trenér. „Dobře víme, že naše šance na záchranu nejsou velké. Dokud ale nějaké budou, hodláme se stále rvát,“ sdělil lodivod Bystřice Oldřich Veselý.

V ten samý čas pak druhý Žďár doma vyzve o záchranu bojující Humpolec. Ten si v případě zisku bodu a prohře Bystřice zajistí účast v soutěží také pro příští sezonu.

Slovan mění trenéra. U fotbalistů Havlíčkova Brodu skončil kouč Jindřich Adamec

Pokud by Žďár, což by bylo velké překvapení, na domácí půdě Humpolci podlehl a současně by vedoucí Start naplno bodoval, mohly by v Brně propuknout oslavy postupu klubu do třetí ligy.

V podobné situaci jako je Humpolec, jsou také fotbalisté Havlíčkova Brodu. Na ně v neděli od 17 hodin čeká derby na půdě Ždírce nad Doubravou. Budou tak již vědět, jak v pátek dopadl poslední celek.

Pokud Bystřice prohraje, bude i předposlednímu Brodu stačit k jistotě záchrany nerozhodný výsledek. „Takhle ale určitě přemýšlet nebudeme. Do Ždírce pojedeme s cílem zvítězit,“ prohlásil předseda FC Slovan Pavel Mazánek.

Napínavý duel. První finalistou krajského poháru se stali fotbalisté Nové Vsi

Ten se pro poslední tři kola postaví také na trenérský můstek poté, co u týmu v pondělí skončil Jindřich Adamec. „Hráči fotbal hrát nezapomněli, ale klíčová je hlava. Proto se na ně snažíme působit v tom smyslu, že máme všechno ve vlastních rukách,“ komentoval.

Nad tím, že své působení u mužstva zahájí právě při okresním derby, nikterak nepřemýšlel. „Derby je to pro hráče a fanoušky. Ale já ten zápas vnímám standardně jako každý jiný,“ potvrdil Mazánek.

Ždírec poslední čtyři duely shodně prohrál, pokaždé ovšem velice těsně. „Naše hra není špatná, ale nějak nám po úspěšné první polovině jara odešla koncovka. Věřím ale, že e to v závěru změní. Po zranění už by měl být fit útočník Matěj Vopršal, v derby chceme rozhodně naplno bodovat," nastínil kormidelník Tatranu Michal Votava.

MS DIVIZE D - 24. KOLO

PÁTEK: Start Brno – BYSTŘICE N. P., ŽĎÁR N. S. – HUMPOLEC (oba 18.00).

SOBOTA: Tasovice – Břeclav (17.00).

NEDĚLE: ŽDÍREC N. D. – HAVL. BROD, VELKÁ BÍTEŠ – JIHLAVA B, SPEŘICE – Lanžhot, STARÁ ŘÍŠE – Bohunice (vše 17.00).