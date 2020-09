Honzo, počítám, že z vašich dvou sobotních tref byla důležitější ta první?

To je pravda. Do té doby bylo utkání vyrovnané. Ten gól určil, kdo bude diktovat tempo.

Jak byste popsal celou akci?

Honza Bajer se uvolnil na křídle, nacentroval před branku a já jsem břichem, nebo nevím čím, poslal míč do branky. Byla to šťastná trefa.

Druhým gólem jste minutu před koncem skóre uzavřel…

Ondra Štědrý vysunul Kubu Pecu, ten nacentroval a já balon usměrnil do prázdné branky.

Po čtyřech kolech máte sedm bodů, navíc zápas ve Ždírci k dobru. To není špatný vstup do sezony?

Spokojení jsme, hrajeme to, co chceme, a vyhráváme. Ztráta s Velkou Bíteší samozřejmě mrzí, tam jsme zápas promrhali. Ale poučili jsme se z toho, a proti Břeclavi zápas dotáhli do úspěšného konce.

Po té spoustě letních změn to nebylo jednoduché, že?

Určitě to pro nás byla strašně těžká příprava, dřeli jsme opravdu poctivě. Do týmu ale přišli kvalitní hráči, třeba Jindra Kučera s Romanem Turkem jsou na tuhle soutěž nadstandardní. Tým si ale sedl dobře, vedle zkušených hráčů se dobře zapojili i mladí kluci z dorostu.

Kde by se měl letos Havlíčkův Brod v divizní tabulce pohybovat?

Určitě bychom chtěli hrát v horní polovině tabulky. Myslím si, že do sedmého místa bychom v každém případě mohli být.

V souvislosti s přestupem Tomáše Součka do Anglie se stal klub hodně zmiňovaným. Padají ze strany protihráčů narážky na to, kolik peněz by mělo do Brodu připutovat?

Někdy až příliš. Na Tomáše Součka jsme všichni pyšní, ale ty narážky jsou občas za hranou. Kamkoliv přijedeme, posloucháme narážky, co všechno nám v klubu zaplatí.

Na kontě máte už pět gólů. Stanovil jste si nějakou podzimní metu, které byste chtěl dosáhnout?

Popravdě přiznávám, že nic takového nemám. Chci dávat góly a pomoci mužstvu, což jde s Jindrou Kučerou v zádech hodně dobře. On umí dát balon za obranu do rychlosti, což mi přesně vyhovuje.

V neděli zajíždíte do Lanžhotu, to asi nebude jednoduchý zápas?

Za mě je Lanžhot, spolu s Hodonínem, nejlepším týmem v soutěži a současně největším favoritem na postup. Jedeme tam ale s tím, že opět zkusíme urvat nějaký bod. Nemáme co ztratit, můžeme jen překvapit.