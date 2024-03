To ostatně potvrdil i trenér nováčka čtvrté ligy. „Od nás to byl špatný výkon, hrál pouze Humpolec. To se týkalo především prvního poločasu. Můžeme děkovat gólmanovi Dubovi, který nás skvělými zákroky několikrát zachránil,“ sdělil kouč Slavoje Lukáš Adamec.

Před utkáním přitom očekával, že se Humpolec nikam nepožene. „Tato prognóza se vůbec nenaplnila. Hosté byli lepší na balonu, kdyby měli přesnější koncovku, museli by u nás zvítězit. Naopak nám se zápas nepovedl,“ přiznal.

Fotbalisté Tatranu okusili kvality lídra. Bylo to poučné, pousmál se kouč Nedvěd

V čem viděl největší problém? „Odskakovaly nám balony, nešly přihrávky, tím pádem vázla kombinace. Dá se říci, že v globálu bylo na naší hře takřka všechno špatně, spousta nepřesností a individuálních chyb. Musely z toho bolet oči,“ nezakrýval Adamec.

Důvody takového herního zmaru svého souboru ovšem neznal. „Těžko říci, proč nám to v neděli nešlo. Možná to bylo dáno určitým tlakem, kdy jsme hráli poprvé na jaře doma. Také jsme si uvědomovali, že bychom potřebovali vyhrát, ale soupeř nám nedával žádný volný prostor, hrál aktivně. Kazili jsme tak úplně jednoduché věci,“ nebral si servítky.

Přitom silné stránky celku z Pelhřimovska v kabině Polné dobře znali. „Tušili jsme, co bude Humpolec hrát. Především dlouhé balony na pravou stranu, kam si pro ně nabíhá útočník Savi. Přesto jsme to nedokázali bránit. Navíc nás hosté překonávali po našich jednoduchých ztrátách,“ všiml si.

Fotbalisté Speřic doma opět rozdávali body. Je to komplikace, tuší kouč Holenda

Lodivod Slavoje měl ovšem šťastnou ruku při střídání. Za nerozhodného stavu 1:1 totiž poslal na plac v 68. minutě zimní posilu, útočníka Jana Žilu. A ten se mu odvděčil už po osmi minutách pobytu na hřišti vítězným gólem. „Proto jsem Honzu na hřiště posílal, vím, čeho je schopný. Parádně si poradil hned se dvěma obránci a rozhodl,“ usmíval se trenér Slavoje.

Přitom ještě chvíli před rozhodujícím okamžikem zápasu by bral i bod. „To rozhodně, remíza by pro nás byla vzhledem k průběhu zápasu solidním výsledkem. Ve druhé půli ale od nás byla k vidění alespoň bojovnost,“ potěšilo jej.

Po výhře se už Polná notně vzdálila sestupovým pozicím. „Jsou to pro nás důležité, ale také velice cenné body. Můžeme být ve větším klidu, ale do dalších zápasů se musíme zlepšit,“ zdůraznil Adamec.

Fotbalisté Velkého Meziříčí zvládli souboj o šest bodů a posunuli se tabulkou

Jeho protějšek z nedělního duelu byl naopak hodně zklamaný. „Podali jsme velice dobrý výkon. O to více tak mrzí, že jsme utkání v Polné výsledkově nezvládli,“ říkal pro klubový web trenér Humpolce Roman Veselý.

Hlavní příčina smolné porážky byla vcelku jednoznačná. „Z mnoha šancí, které jsme si vytvořili, mělo padnout více než jen jediný gól. Naproti tomu Polná dokázala ze dvou šancí dvakrát skórovat. Je to krutá porážka,“ neskrýval Veselý.