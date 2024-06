Při pohledu na tabulku to sice může vyznívat trošku úsměvně, přesto se dá říci, že jsou fotbalisté Speřic před posledními dvěma koly v solidní pozici. K získání jistoty záchrany ve čtvrté lize jim „stačí“ proměnit jeden ze dvou pokusů.

Situace, která by se ještě před pár týdny zdála být jako utopie. „Je to tak. Samozřejmě jsme si v hloubi duše přáli, abychom měli záchranu ve vlastních rukách, ale dlouho to tak nevypadalo. Docela se nám bodově zadařilo v posledních čtyřech kolech, takže máme situaci ve vlastní moci,“ usmíval se trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.

Ten si je vědom toho, že k jistotě záchrany může jeho svěřencům stačit zisk tří bodů, ale třeba také ani jeden. „Ten pomyslný mečbol máme na své straně. Může se opravdu stát, že už nebudeme potřebovat ani jediný bod, ale pro nás je podstatné, že zisk tří bodů pro nás znamená tutovou záchranu,“ lebedil si.

K tomuto postavení Speřicím pomohl také nedělní zisk bodu za remízu 1:1 ve Žďáře nad Sázavou. „Pro nás to byl skutečně zisk, Žďár byl totiž lepší. Na tutové příležitosti to bylo tak pět dva pro domácí, ne-li více,“ upřímně přiznal Holenda.

Na druhou stranu ale nebyl jeho mančaft daleko i od zisku všech tří bodů. „Ještě dvacet minut před koncem jsme vedli a zdálo se, že bychom to mohli dotáhnout k úspěšnému konci. Pak se ale trošku zranil jeden z našich hráčů a my váhali, zda udělat střídání. A zrovna v tom okamžiku jsme inkasovali. Zpětně si ten okamžik trošku vyčítám. I přesto je to pro nás ale zlatý bod,“ zdůraznil.

Jak už je v klubu ze sotva něco málo přes stovku obyvatel větší vesnice dlouhá léta zvykem, i letos se může opřít o dobrou partu. „Každý v týmu chce už jen sám za sebe divizi udržet. Kluci k tomu podle toho přistupují, snaží se na sto padesát procent. V tomto směru nemusíme nikoho extra motivovat,“ neskrýval lodivod TJ Dálnice.

V neděli se Speřice představí na půdě tabulkového souseda z Tasovic, které mají jen o bod více a rovněž ještě nemají jistotu záchrany. „Budeme tu chtít využít toho, že jsme na dobré vlně a získat tři body. Musíme však hrát opět velice obezřetně,“ zdůraznil.

Žádné útočné eskapády se tak od zástupce Vysočiny ve čtvrté nejvyšší soutěži nedají očekávat. „Musíme hrát pořád stejně, tak, jako po většinu sezony. To znamená ze zabezpečené obrany, na rychlé protiútoky, i bod by byl dobrý,“ zdůraznil.

Pomyslný druhý záchranářský mečbol pak budou mít fotbalisté Speřic v posledním kole, kdy doma přivítají rezervu Líšně. „Původně jsem si sice myslel, že by mohlo být naší výhodou, že má jejich druholigové áčko už po sezoně, ale ono to pro nás možná bude spíše horší. Ti kluci z juniorky o něco hrají, proto nevidím rozdíl v tom, kdyby jejich sestavu posílili hráči, co pendlují mezi áčkem a béčkem. Nečeká nás vůbec nic jednoduchého,“ uvědomoval si Holenda.