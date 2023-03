V taháku kola, souboje lídra tabulky se třetím, podlehli fotbalisté Žďáru nad Sázavou vedoucímu Startu Brno na jeho půdě těsně 2:3. „Kdybychom byli efektivnější, mohli jsme nějaký ten bod získat,“ neskrýval kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Výhru favorita ovšem označil za zaslouženou. „Během zápasu byly úseky, kdy měl jeden či druhý tým herní převahu. Start ale měl více šancí, navíc v naší hře bylo až příliš ztrát a nevynucených chyb. Zápas to však byl pro oko diváka pohledný,“ zdůraznil.

Největší rozdíl mezi oběma celky byl především ve zkušenostech. Vždyť brněnský klub v létě posílila řada fotbalistů ze třetí ligy, kam má ambiciózní tým namířeno.

Nejvíce se to projevilo v úplném závěru zápasu. „Domácí absolutně nepřipustili nějakou hru nahoru dolů, posledních deset minut si zkušeně pohlídali. Bratři Demeterovi či Havlín, jejich kvalita je na úrovni třetí ligy,“ potvrdil lodivod Žďáru.

Ten si jako jarní cíl pro svůj mančaft nastínil co největší možnou komplikaci Startu jeho cestu za postupem do třetí ligy. Výsledky úvodního jarního kola však znamenají, že mají Brňané na čele tabulky už šesti, resp. sedmibodový náskok.

Mění to něco na motivaci žďárských fotbalistů pro zbytek sezony? „Je pravda, že Start ostatním celkům už docela odskočil. My ale chceme hrát pořád o špici tabulky, v tom se pro nás nic nemění. Chceme hrát nahoře, zda o první či druhé místo, nehraje žádnou roli. Chceme co nejvíce bodovat, i když víme, že nás těžší soupeři čekají v jejich domácím prostředí,“ připomněl Pohanka.

Na opačném pólu divizní tabulky než Žďár se letos pohybují fotbalisté Humpolce a Havlíčkova Brodu. Ani jim se ale začátek mistrovského jara příliš nepovedl. Výsledkově určitě.

Poslední Humpolec doma sehrál se silnými Tasovicemi více než solidní partii, v níž se příležitosti střídaly na obou stranách. Bohužel domácí celek i ty nejvyloženější zahodil. „Týmově to od nás byl dobře zvládnutý zápas. Bohužel jsme naše šance neproměnili,“ postýskl si trenér Humpolce Roman Veselý.

Naopak tým z jihu Moravy se v závěrečné půlhodině dvakrát prosadil a odvezl si z Pelhřimovska všechny tři body za výhru 2:0. „Bylo to o prvním gólu, který vstřelily Tasovice. Rozhodla větší zkušenost soupeře v pokutovém území,“ dodal.

Podobně, byť po jiném průběhu i výsledku, dopadli rovněž fotbalisté Havlíčkova Brodu. Také oni doma přivítali soupeře z jihu Moravy, šestou Břeclav.

Slovan však už po deseti minutách prohrával, když gólman Mazánek nezkrotil nepříliš prudkou střelu z hranice velkého vápna. „Do utkání jsme vstoupili se zbytečně velkým respektem a trošku nervózním dojmem. Výsledkem byla inkasovaná branka, která změnila ráz celého utkání,“ všiml si trenér Brodu Jindřich Adamec.

Co bylo jeho svěřencům platné, že byli ve zbytku zápasu aktivnějším celkem, když další přesný zásah už diváci neviděli. „Pokud jde o přístup a nasazení, nemám klukům co vytknout. Čekal bych od nás ale větší odvahu v závěrečné třetině hřiště a hladovost po vstřelené brance. Hostům stačilo se soustředit pouze na pozornou obranu a rychlé brejky, “ mračil se Adamec.