Šlo pravděpodobně o nejnepříjemnější překvapení uplynulého podzimu v moravskoslezské divize D. Fotbalisté Tatranu Ždírec nad Doubravou se po odehrané polovině ročníku krčí s hubeným ziskem pěti bodů na předposledním místě tabulky. „Byl jsem až rád, že už přišla pauza a my si můžeme trošku pročistit hlavy,“ neskrýval trenér Tatranu Michal Votava.

Rychle zapomenout. To by měli udělat ve fotbalovém klubu ze Ždírce nad Doubravou po totálně zpackané první polovině této sezony. „Snažil jsem se na tom půlroce nalézt alespoň nějaké pozitivum, ale nenašel jsem prakticky nic,“ mračil se třicetiletý kormidelník, jenž si svoji trenérskou premiéru rozhodně představoval jinak.

Nakonec ale jedno malé plus přece jen nalezl. „Potěšilo mě, že třeba mladý Pavel Soukup dokázal divizní zápasy zvládat. Mladí kluci dokázali dobře zapadnout, je vidět, že se nemusíme bát je do sestavy zařadit. Na druhé straně od nich nemůžeme čekat, že budou tvořit nebo táhnout hru,“ zdůraznil.

Podle slov mladého kouče mělo podzimní trápení svůj počátek v nevydařeném startu do ročníku. „Zpětně považuji za zlomová úvodní dvě domácí utkání. Po těsné prohře na půdě béčka Zbrojovky jsme doma prohráli se Starou Říší. V tom zápase se to všechno sešlo. Dvě inkasované branky v první půli, navíc jsme od třicáté minuty hráli v deseti. Přesto jsme málem vyrovnali,“ postýskl si Votava.

Prakticky totožný scénář se pak opakoval také o dva týdny později při utkání s Havlíčkovým Brodem. „Opět jsme do půle dvakrát inkasovali a zase vyfasovali červenou kartu. To nás trošku nahlodalo a od tohoto okamžiku se to s námi vezlo,“ uvědomoval si.

Během letní přípravy přitom nic nesignalizovalo, že by měly přijít nějaké problémy. „Naopak, námi předváděná hra byla dobrá, odzadu se nám dařilo slušně kombinovat. Čím více zápasů, ale i porážek, přibývalo, tím více jsme bohužel zjednodušovali hru, protože jsme potřebovali dobrý výsledek. Úplně nám to ovšem nešlo, byla na nás deka,“ všiml si.

Klíčovým problémem Tatranu byla na podzim efektivita. Pouhopouhých šest! vstřelených branek v třinácti zápasech, to je příšerná bilance. Navlas stejnou měla jen poslední Polná… „Ale šancí jsme měli prakticky v každém utkání dostatek.“

Přitom v kádru má vyhlášeného ostrostřelce Matěje Vopršala, který v předchozích sezonách prokazoval, že góly dávat rozhodně umí. Na podzim se však trefil pouze jednou. „S Matějem jsme to hodně rozebírali. Sám dobře ví, že na tom nebyl fyzicky tak, jak by měl být. Vzhledem ke svých schopnostem i zkušenostem měl být naším klíčový hráčem. Bohužel nebyl úplně stoprocentně připravený,“ postýskl si.

Házet vinu jen na zkušeného útočníka ovšem lodivod Ždírce nechtěl. „Rozhodně by to nemělo být jen o jednom hráči. Na podzim jsme ale nenašli nikoho, kdo by to na sebe dokázal vzít. Postupem času už mi skoro přišlo, že jsme se pomalu báli i vystřelit na branku. Jsem proto rád, že už je pauza a my si můžeme trošku vyčistit hlavy,“ oddechl si.

Ani výhra v existenčním duelu na hřišti Polné hráče Tatranu nenakopla. „Věřil jsem, že nás to do závěru podzimu povzbudí, bohužel se tak nestalo. Ve druhé polovině sezony jsme se potýkali s nedostatkem hráčů, postupně vypadli Najman, Klimeš či Pátek. Horko těžko jsme se scházeli i na trénincích, kde se dalo těžko něco nacvičit. Nebylo moc možností sáhnout do sestavy, což se na našich výkonech rovněž projevilo,“ postěžoval si.

Nezvažoval začínající trenér případnou rezignaci? „S vedením klubu na toto téma řeč nikdy nepřišla. Sám pro sebe jsem měl pomyslný zlom, pokud bychom nevyhráli v Polné. To už bych asi týmu neměl co dát. Velké nutkání jsme měl i o týden později po domácí prohře s Bystřicí, což byl náš nejhorší podzimní výkon. Ale ještě jsme si vše v klidu rozebrali s kluky, kapitánem a pokračoval jsem dál. Nerad bych od týmu odcházel, když se nedaří,“ prozradil.

I přes nepodařenou podzimní část kouč Tatranu svému celku věří. „Pořád si myslím, že máme na víc. Také proto by mě mrzelo, kdybych měl od mužstva, které má na to, aby šlo herně i výsledkově nahoru, najednou odejít. Pak by se ještě říkalo, že Votava to ve Ždírci rozházel, což bych nerad. Snažím se pro lepší výsledky udělat maximum a nechci od práce utíkat jen kvůli tomu, že jsme na podzim neudělali výsledky,“ prozradil.

Kádr pro jarní část už také doplňuje. „Mám vytipované posily, které s námi půjdou do zimní přípravy. Některá jména už také mohu prozradit. Ofenzivu by měl vylepšit Lukáš Mrázek, který už ve Ždírci působil, ale poslední dobou hrál na Pardubicku. Defenzivu vyztuží návrat Jirky Veselského z Havlíčkovy Borové. Po delším zranění se pak vrací Kamil Štukhejl, to bude rovněž posila,“popisoval.

Pro jarní záchranářské boje bude pro Ždírec klíčový jejich začátek. „Za mě bude zlomové hned druhé utkání na hřišti Staré Říše, která je v tabulce hned nad námi. Pokud ji dokážeme porazit, určitě nás to nakopne. Do všech zápasů budeme muset jít s velkým důrazem na výsledek, očekávám od nás účelný, ale chlapský fotbal,“ zdůraznil Votava.

TATRAN ŽDÍREC N. D. - podzim 2021

Nejlepší střelec: Pavel Pátek – 3 góly

Nejlepší zápas: Slavoj Polná 1:0 (9. kolo)

Nejhorší zápas: Bystřice n. P. 1:2 (10. kolo)

Hodnocení Deníku: 5 Velké zklamání. Na podzimní části letošní divizní sezony mohou ve Ždírci jen sotva nalézt nějaká pozitiva. Pokud se mančaft na jaře střelecky neprobudí, bude záchrana čtvrté nejvyšší soutěže jen v rovině utopie.