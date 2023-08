Přitom v úvodní půlhodině hry nic nenasvědčovalo tomu, že by divizní nováček měl zkolabovat. „Třicet minut jsme hráli to, co jsme chtěli, drželi jsme Nové Město na uzdě. Ale dostat během čtvrthodiny tři góly po rohových kopech a čtvrtý, kdy jsme si dávali přednost, to je trestuhodné,“ mračil se.

A pokračoval. „Ukázala se naše nesoubojovost, dětinskost, to rozhodlo. Prostě věci, které do soutěže, jako je divize, nepatří. Bylo to velké zklamání, ale musíme se z něj oklepat a připravit se na další zápasy.“

Současně se znovu potvrdilo, že chybějící zkušenosti s vyšší soutěží jen tak něco nenahradí. „Je to tak. Od prvního inkasovaného gólu jsme začali prohrávat osobní souboje, bylo cítit, že zápas ztrácíme. Po prvních dvou gólech šly hlavy hráčů znatelně dolů,“ viděl.

Přitom všem čtyřem obdrženým gólům z první půle nebylo nesnadné zabránit. „To na tom bylo asi nejhorší. Dříve Vrchovina mívala vysoké hráče, dnes už tam mají z hlavičkářů jen Batelku, neměli výškovou převahu. My jsme se ale nechali při rozích do branky zatlačit bez ramen, bez loktů, bez důrazu. Chybí nám taková chlapskost, máme v týmu až příliš hodné kluky,“ přiznal.

Nejvíce se to projevuje před oběma brankami. „Tam je to nejvíce znát. Chybí nám důraz v obou šestnáctkách. Ten nám v pátek chyběl i ve středu hřiště, ale tam je Vrchovina silná. Do třicáté minuty jsme si tím věděli rady, pak ale tragické bránění standardních situací rozhodlo o celém utkání,“ postýskl si Zeman.

I přes nevydařený začátek sezony v Pelhřimově neskládají zbraně. „Není třeba dělat paniku, hráči získávají zkušenosti. Teď nás čekají dva domácí duely se Žďárem a Polnou, v nichž už ale potřebujeme bodovat,“ zdůraznil.

Šest let působení „jen“ v krajském přeboru je na mužstvu znát. „Opět se ukázalo, že soubojově je divize úplně někde jinde než přebor, kde jsme měli na všechno spoustu času. Konfrontace s vyšší soutěží tak chybí. Nic naplat, budeme hrát doslova o holý živo, musíme proto zatnout zuby a přidat,“ nastínil.

Nemůže se projevovat také fakt, že skoro celou předchozí půlsezonu fotbalisté FK Maraton, díky obrovskému náskoku na čele tabulky nejvyšší krajské soutěže, nehráli pod žádným tlakem?

„To je logický argument, s nímž bych docela souhlasil. Posledních šest kol minulé sezony jsme vlastně hráli jen samé přáteláky, navíc mužstvo zůstalo prakticky totožné. Pojetím tak spíše působíme jako tým přeboru. Máme ale slušné fotbalisty, charakterově dobré, kabina funguje, to je pozitivní. Holt na sebe musíme být více náročnější, dávat tomu více a na hřišti přitvrdit, to je recept,“ dodal Zeman.