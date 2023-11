Poločasový koncert. Po delší době naskočil do soutěžního utkání střelec pelhřimovského C…

Potvrzením tohoto faktu byl nedělní zápas 13. kola čtvrté nejvyšší soutěže. Cenný bod za remízu 1:1 přivezl celek z Pelhřimovska z půdy sedmé Velké Bíteše.

Na těžkém terénu mohly vyhrát oba mančafty. „Byli jsme lepší v první půli, po pauze Bíteš zvýšila tlak. Přesto jsme šli do vedení, ale domácí vyrovnali. V závěru mohly rozhodnout oba celky, nerozhodný výsledek je proto asi spravedlivý,“ domníval se Veselý.

Do tabulky tak zapsaly jeho ovečky už třiadvacátý bod. Spokojenost by se však u náročného kouče hledala marně. „Já jsem věčně nespokojený. (usmívá se) Mrzí mě ztráty zápasů, v nichž se dalo bodovat,“ prozradil.

Současně ale kormidelník Humpolce uznává, že se výkony mužstva znatelně posunuly. „Tým jsme přestavěli, od loňska je mladší a pohyblivější, vytváří mnohem větší konkurenci pro jiné kluby. To je výsledek naší práce, jsem proto rád, že máme tolik bodů,“ lebedil si.

Hlavně v domácím prostředí to mančaftu plnému mladíků šlape náramně, Všech dosavadních šest zápas zde totiž dokázal vyhrát. „Tato statistika mě obrovsky těší, protože fotbal se hraje pro lidi,“ pochvaloval si.

A dodal. „Důkazem toho, že nám fandí, byl fakt, že k zápasu na béčko Zbrojovky jich pak s námi odcestovala dobrá stovka. I pro ně šlo o krásný zážitek, my jim to posléze vracíme zápasy doma,“ řekl.

Horší bilanci mají Humpolečtí na hřištích soupeřů, odkud dovezli jen pět bodů. „Musíme se lépe připravit na to, že venku zkušenější soupeři útočí ve větším počtu hráčů. Navíc jsme v nich udělali chyby v obraně, za které jsme pykali,“ všiml si.

A zmínil duely, kde se dalo bodovat. „V Tasovicích jsme měli sedmdesátiprocentní držení míče, ale na to se fotbal nehraje. Naopak domácí byli údernější v koncovce, tím zápas zvládli. Na Zbrojovce to byl výborný zápas, ale místo, abychom do půle 2:1 vedli, bylo skóre opačné,“ mrzelo Veselého.