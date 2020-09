Ždírec se v neděli do zápasového kolotoče vracel po dvoutýdenní karanténě.

Do utkání proti Polné ale nakonec mohl naskočit takřka kompletní kádr. „Mimo dvou hráčů jsme byli úplně komplet. Všechno naštěstí dopadlo tak, jak mělo. Sice to byla trošku honička, abychom dotáhli druhé testy třinácti kluků, ale podařilo se to,“ oddechl si kouč Tatranu Martin Slavík.

Vynucená přestávka byla na hře jeho oveček poznat. „Já tomu říkám, že brkáte o pomezní čáry. Najednou místo čtyř tréninků týdně nemůžete čtrnáct dní nic dělat. Náš výkon měl k ideálu hodně daleko,“ zdůraznil.

Vysoká výhra 5:0 to ovšem příliš nepotvrzuje. „Pomohl nám rychlý gól. Lukáš Mráz poslal do vápna hostů prudký centr, který si obránce Polné srazil do vlastní branky,“ popisoval.

Po druhém inkasovaném gólu ovšem Polná převzala iniciativu. „Byla v té chvíli lepším týmem, jenže z jejich tlaku jsme po standardní situaci zvýšili na 3:0. To byl zlomový okamžik,“ zmínil.

Také na začátku druhé půle měli domácí menší problémy. „Hosté začali hrát trošku vabank, v ofenzivě na tři útočníky,“ sdělil.

Další dvě branky v síti hostů ovšem zápas definitivně uzavřely. „Polná mě ale překvapila. Má některé zajímavé hráče, ten výsledek je pro ně nezasloužený,“ sympaticky přiznal.

Na svěřencích kouče Jána Kubíka se projevuje především nezkušenost. „Sám to dobře znám, před pár lety jsme si tím také prošli. Hrajete dobře, máte optický tlak, ale soupeř zničehonic vede o dvě branky. Divize je o tom, že nabídnete soupeři mikrošanci a ten ji okamžitě využije. Polné ale fandím a přeji jí, aby se z toho brzy dostala,“ zdůraznil Slavík.

Už v sobotním dopoledni vyběhli ke svému utkání pátého kola fotbalisté Velké Bíteše.

Na hřišti Břeclavi jim první poločas, byť skončil bez branek, příliš nevyšel. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře a trvalo nám dobrých pětadvacet minut, než jsme se dokázali dostat do určitého herního rytmu,“ popisoval pro klubový web kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

Naštěstí hráči Břeclavi neměli dobře seřízená mířidla. „Domácí se dostali do několika dobrých gólových situací, které naštěstí pro nás neskončily gólem,“ potvrdil.

Ve druhé půli se výkon Bíteše zlepšil. Její hráči se dostávali do šancí a po jedné z nich dokázal střídající Bartoš skórovat. „Břeclav v závěru riskovala, žádný z brejků do její otevřené obrany se nám ale nepodařilo dotáhnout. Naše defenziva však fungovala výborně a kluci si cenné vítězství 1:0 vydřeli,“ pochválil své ovečky Zúbek.