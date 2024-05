Posledním důkazem byla nedělní dopolední výhra 1:0 ve vzájemném záchranářském duelu na stadionu Břeclavi. Celek z jihu Moravy na tom byl oproti předposledním Speřicím v tabulce před utkáním o dvě příčky a čtyři body lépe.

Případná výhra by tak pro Břeclav znamenala takřka jistotu záchrany. „Myslím si ale, že nás její hráči trošku podcenili. Přišlo mi, jakoby si mysleli, že jim to půjde samo. Jenže takhle to ve fotbale nechodí a když pak chtěli zabrat, byli hodně svázaní,“ všiml si kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Ten naopak mohl své ovečky pochválit za stoprocentní přístup. „Tentokrát jsme podali velice kvalitní výkon ve všech řadách. Dobře jsme se na soupeře připravili, donutili jsme jej aktivní hrou k nakopávaným balonům, které naše defenziva bez problémů posbírala,“ lebedil si.

Naopak celek z Vysočiny spoléhal na jeho velkou zbraň. „My jsme sázeli na rychlé protiútoky, jeden z nich jsme v nastavení první půle proměnili. Pavel Svoboda opět ukázal své velké přednosti i to, jak moc je pro nás na hrotu útoku cenný,“ vyslovil slova chvály na adresu hlavní ofenzivní opory.

Podobným způsobem rozhodl pětadvacetiletý rychlík s čichem na branky tři týdny zpět stejně důležité okresní derby proti Pelhřimovu. „Pavel je gólový, do šance se umí natlačit. Navíc teď to má trošku usnadněné v tom, že má vedle sebe dvoumetrového Vojtu Zacha, který podstupuje osobní souboje, přičemž spoustu z nich vyhraje. Pavel tak do nich nemusí a jde až do finální fáze, kterou umí,“ popisoval Holenda.

Bude Svoboda, který má dlouhodobé problémy s kolenem, k dispozici i pro zbývající kvartet zápasů tohoto ročníku? „Pokud absolvuje v týdnu dva tréninky a cítí se dobře, tak do utkání jde. Když se na to sám necítí, dáme mu volno,“ nastínil.

Čtyři kola před koncem mají Speřice na předposlední příčce, která za jistých okolností nemusí být, ale zřejmě bude sestupovou, 23 bodů. Stejně je na tom ale i čtrnáctý Pelhřimov, který sice má lepší skóre, ale horší vzájemné zápasy, které jsou rozhodující. A jen o bod lépe je na tom třináctá Břeclav, s níž nyní mají Speřice vyrovnanou zápasovou bilanci (3:4 a 1:0).

Kolik bodů bude třeba získat k záchraně? „To nevím, ale jsou před námi čtyři zápasy, přičemž všechny jsou pro nás hratelné. Tím netvrdím, že pokaždé za tři body, ale výhra v Břeclavi by nám měla pomoci. Do dalšího domácího utkání se Ždírcem půjdeme psychicky povzbuzení. Pořád ale platí, že naše šance na záchranu jsou padesát na padesát,“ pousmál se kouč Speřic Jiří Holenda.