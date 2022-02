Ten už před časem avizoval, že sehnat dnes kvalitního hráče do divize je skoro nadlidský úkol.

To se nyní jen potvrdilo. „Je to čím dál složitější, protože kvalitních fotbalistů není nikde dost. Ani v nižších soutěžích nechtějí kluby o své nejlepší hráče přijít,“ potvrdil známý fakt.

A v zimním přestupovém období je nutný souhlas mateřského klubu. „V tomto směru je lepší letní termín, kdy vše závisí pouze na hráči. Všechno, co jsme měli rozjednané, nyní nedopadlo. Snažíme se hledat nová jména, ale příliš realisticky to nevidím,“ sdělil trenér Brodu.

Recept na tuto situaci mají v Havlíčkově Brodě jasný. „Snažíme se z toho, co tu máme k dispozici, poskládat co nejlepší mančaft, který by byl konkurenceschopný na divizi,“ prozradil.

Navíc nyní mužstvo trápí také řada zdravotních komplikací. „Máme tam zlomený nos, svalová zranění, je toho více. Také proto jsme do sobotního utkání proti Hlinsku vyběhli v dost okleštěné sestavě,“ popisoval.

Dostatek příležitostí tudíž v posledních týdnech dostává v Brodě dravé mládí. „Ona k tomu příprava také slouží. Přiznám se, že po minulém týdnu a debaklu od Vrchoviny jsem měl ze zápasu s Hlinskem trochu strach,“ usmíval se.

Nerozhodný výsledek 1:1 ovšem všechny jeho obavy rozplynul. „Oba celky nenastoupily kompletní, kvalita hry se tak blížila spíše krajskému přeboru než střetu dvou divizních mančaftů. Tím nechci nikoho shazovat, ale bylo to tak. Je vidět, že mladí hráči mají problémy taktické, ale také prostorové,“ všiml si Soural.