Těch se o víkendu představí na hřišti všech jedenáct. Atraktivní soupeře ze třetí ligy vyzvou fotbalisté Velkého Meziříčí, Slavoje Polná a Staré Říše. Naopak Velká Bíteš, Humpolec či Speřice se utkají „jen“ s celky z krajských soutěží.

Napravit reputaci si budou chtít proti Jindřichovu Hradci fotbalisté Pelhřimova. Ti totiž posledně podlehli Milevsku, mužstvu z jihočeského krajského přeboru, vysoko 4:7. „Milevsko sice působí v přeboru, ale mělo divizní kvalitu,“ upozornil trenér Richard Zeman.

Posilami fotbalistů Kamenice pro jarní část přeboru je řada uzdravených marodů

Své ovečky přesto nemohl pochválit. „Byla to od nás ostuda, doslova parodie na bránění. Inkasovali jsme po brejcích a ze standardních situací,“ zlobil se kormidelník FK Maraton.

Dvě týdny před startem jara mají v Pelhřimově na čem pracovat. „S přístupem hráčů v tréninku jsem spokojený, ale bohužel to nedokážeme přenést do zápasů. Hrajeme až příliš otevřený fotbal, navrch děláme naivní chyby, stejné jako v první polovině podzimu. Takže se vrátíme k tomu, co zdobí tým, který hraje o záchranu. Tedy poctivá defenziva a hra na brejky. Milevsko nám naštěstí zavčasu otevřelo oči,“ zdůraznil Zeman.

Až v neděli se jako jediní představí z divizních mančaftů z Vysočiny fotbalisté Ždírce nad Doubravou. Ti ke svému dalšímu utkání nastoupí po dvoutýdenní vynucené pauze.

Fotbalisté Speřic se utkali s trenérskou legendou, Meziříčí vybouchlo v koncovce

Jejich soupeř, celek Čáslavi, který se bude na jaře zachraňovat v divizní skupině C, vydatně posiloval. „Jsem rád, že opět vyběhneme k zápasu. Před týdnem Vysoké Mýto utkání na poslední chvíli zrušilo kvůli rozsáhlé marodce půlky kádru,“ sdělil kouč Tatranu Petr Nedvěd.

MS DIVIZE D - PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ

SOBOTA: Kuřim – VELKÁ BÍTEŠ (UT Brno – Řečkovice), Jihlava U19 – HAVLÍČKŮV BROD (oba 11.00) Start Brno – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (11.30), SLAVOJ POLNÁ – Bohunice (13.00, UT Brno – Řečkovice), HUMPOLEC – Světlá n. S. (14.00), ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Hlinsko, Jindřichův Hradec – PELHŘIMOV (oba 15.00), STARÁ ŘÍŠE – Znojmo (15.30, UT Hrušovany n. J.), SPEŘICE – Bedřichov (UT Humpolec), Ústí nad Orlicí – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (oba 16.00).

NEDĚLE: Čáslav – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (11.00).