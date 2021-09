Po výsledku 1:0 si tak Bystřice připsala na své konto už třetí výhru v řadě a dál stoupá divizní tabulkou. „Byl to vyrovnaný zápas, v němž moc gólových příležitostí k vidění nebylo. Utkání bylo převážně bojovné, Brod jsme ale k ničemu vážnějšímu nepouštěli,“ těšilo kouče Bystřice nad Pernštejnem Oldřicha Veselého.

„Byl to skutečně hodně ušmudlaný gól. Předcházely mu snad čtyři hlavičkové souboje a míč navíc jen těsně přešel brankovou čáru, takže kolem jeho platnosti ještě proběhly nějaké diskuze,“ popisoval Soural.

Poté už byl k vidění spíše boj než nějaká kvalitní podívaná. „Bystřice má šikovný a především běhavý mančaft. Pozorně bránila, což nám příliš nesedělo. Přece jenom není hra do plných naší silnou stránkou,“ komentoval trenér Slovanu Josef Soural.

Hosté měli lepší vstup do zápasu, v úvodních deseti minutách se ve dvou šancích zjevil útočník Prášil, ale ani v jednom případě nemířil mezi tři tyče.

