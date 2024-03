Na jaře si navíc troufá ještě na lepší umístění. „V létě, kdy je málo prostoru na nějaké větší změny, jsme si řekli, že až v zimě se pokusíme pracovat na výraznějším zlepšení naší hry. Týkalo se to především obranné fáze, protože ta ofenzivní od nás byla už na podzim zajímavá,“ komentoval Martin Slavík.

Přesto paradoxně největší posilu přivítal právě do útoku. Radek Matulka strávil poslední sezony při angažmá v třetiligových klubech Vrchoviny a Startu Brno. „Jeho příchod souvisí s tou snahou o zlepšení naší hry. Góly jsme na podzim dávali, ale vše se dá ještě vylepšit. Chceme se dál pohybovat v lepších pozicích tabulky, minimálně být dál do šestého místa. Jelikož nemáme na celky nad námi velkou ztrátu, proč se nepokusit proniknout do elitní pětky?“ položil řečnickou otázku.

Proženou fotbalisté Vrchoviny největší favority? Žďár přišel o svého kanonýra

Fotbalisté A.F.C. Humpolec rozhodně patřili k příjemným překvapením podzimní části. A nebýt toho, že jim příliš nevyšla poslední tři kola, mohlo z toho být i lepší než průběžné sedmé místo.

Co se ale nepovedlo na podzim, může vyjít ve druhé polovině sezony. „Naším cílem je udržení se v horní polovině tabulky. Pokud by se nám podařilo minimálně udržet sedmé místo, byl by to pro Humpolec historický úspěch,“ prozradil asistent trenéra A.F.C. Pavel Štěpán.

Uvědomuje si však, že ani konkurence nespí. „Soutěž je velice vyrovnaná, o úspěchu tu často rozhodují malé detaily, třeba jen to, který tým má větší vůli po vítězství. Pokud si za výsledky půjdeme tak, jak na podzim, věřím, že můžeme být úspěšní,“ zdůraznil.

Fotbalistům Pelhřimova vyšla generálka výborně, před derby se vítězně naladili

V přípravě se celek z „Hliníkova“ města nejprve utkal se soupeři z divize, aby na závěr vyzval protivníky nižšího ranku. „Ani ne ze strachu o možné zranění, ale spíše kvůli tomu, aby byli kluci více ve hře a navodili se na první mistrovský zápas,“ sdělil.

A ten bude mít pro Humpolec největší možný náboj. Velké okresní derby s Pelhřimovem rozhodně přiláká stovky fanoušků. „Bude to pro nás skutečně ostrý start. Prestižní utkání, které bude mít velký náboj, všichni se na něj moc a moc těšíme,“ neskrýval Štěpán.