OBRAZEM: Fotbal ve Speřicích. Do ochozů chodí více lidí, než kolik jich má obec

Velké nadšení a pořádný kus koncepční práce. Chloubou Speřic je místní fotbalový klub TJ Dálnice, který to dotáhl až do divize. Malá vesnice na Humpolecku má přitom pouhých sto tři obyvatel, ale na fotbal jich pravidelně chodí minimálně dvakrát tolik. To nemohlo uniknout pelhřimovské Agentuře Dobrý den, a tak se Speřice ocitnou v České knize rekordů.

