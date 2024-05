Ve Velkém Meziříčí, které je také až po uši namočeno v záchranářských bojích, hrál celek z Jihlavska dlouhou, sedmdesát minut trvající přesilovku po vyloučení domácího Hrona. Ani to však nepomohlo.

Celek z města pod dálničním mostem vyhrál díky brance v úplném závěru 2:1 a odskočil poslednímu kvartetu tabulky. „Byl to opět infarktový zápas, především jeho závěru, velice podobně jako týden předtím na béčku Zbrojovky. Kluci se ale semkli, hlavně ve druhé půli, a opět ukázali velkou morální sílu, ale také dobrou fyzičku,“ pochvaloval si spokojený kormidelník Velkého Meziříčí Milan Volf.

Naopak situace Staré Říše je sedm kole před koncem prakticky bezvýchodnou. Na předposlední Speřice ztrácí osm bodů, po dlouhých jedenácti letech tak zřejmě její jméno zmizí z republikové soutěže.

Naopak již zmíněné Speřice stále žijí. Může za to jejich vydřená výhra 1:0 v okresním derby nad Pelhřimovem. Tu viděla skvělá návštěva pěti stovek diváků. V případě opačného výsledku by přitom klub z malé vísky těžko týmy nad sebou doháněl.

O osudu derby rozhodl chvíli před koncem uzdravený klíčový útočník TJ Dálnice Pavel Svoboda. „Pro většinu diváků to asi bylo naše překvapivé vítězství. V první půli jsme hráli dobře, po pauze byl lepší Pelhřimov, to musím uznat. My jsme ale byli šťastnější v závěru, proto máme tři body,“ usmíval se trenér Speřic Jiří Holenda.

O možném druhém sestupovém místu, především v závislosti počtu případně sestupujících klubů z Moravy a Slezska ve druhé lize, se zřejmě rozhodne mezi trojlístkem Speřice, Břeclav a Pelhřimov.