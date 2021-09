Krize fotbalistů Ždírce nad Doubravou se po čtvrtém kole moravskoslezské divize D opět o něco prohloubila. V nedělním okresním derby podlehli Havlíčkovu Brodu 0:2, navíc doma letos i podruhé dohrávali v desíti. „Musíme dál makat a věřit, že se to zlomí,“ trefně poznamenal kouč Tatranu Michal Votava.

Ten se nedělního derby kvůli pracovnímu vytížení nemohl osobně účastnit. „Od mého asistenta Radka Koloucha o něm ale mám podrobné informace,“ sdělil devětadvacetiletý lodivod.

Už po pár minutách hry museli jeho svěřenci dohánět manko. „Začátek zápasu jsme měli opět vlažnější a Brod toho využil. Bohužel to není poprvé, kdy si necháme dát branku a trvá nám, než se do utkání dostaneme,“ mrzelo jej.

Závěr poločasu pak zasadil Ždírci hned dvojí ránu. Nejprve viděl červenou kartu obránce Málek. „Co vím, tak to bylo hodně zvláštní vyloučení. Asi minutu po skončení akce se sudí vrátil k jednomu ze zákroků a Málka vyloučil,“ trošku se divil trenér Tatranu.

Jeho slova v podstatě potvrdil také lodivod Havlíčkova Brodu. „Přiznám se, že jsme z toho byli docela překvapení. Obránce domácích tam měl úmyslný zákrok, který kdyby dokončil, tak by to na vyloučení stoprocentně bylo. On jej ale „nedodělal“, proto jsme se všichni divili. Byla to přísná červená,“ uznal Josef Soural.

Aby toho pro domácí celek nebylo málo, přidal Slovan v nastavení první půle druhý gól. „Pro nás to byl samozřejmě ideální scénář. Na druhou stranu mě ale hned napadla známá Csaplárova past,“ připomněl výrok českého trenéra o nebezpečí dvoubrankového náskoku.

Pro Ždírec se jednalo o malé deja vú. Před dvěma týdny totiž doma se Starou Říší také doháněl stejné manko, navíc rovněž v početním oslabení. „I ten průběh druhého dějství vypadal podobně. Hráči Brodu v jedenácti bránili, my jsme tlačili, ale bez úspěchu. Trefili jsme tyčku, míč několikrát poskakoval po brankové čáře, jenže nic z toho,“ mračil se Votava.

O první bodový zisk se tak jeho tým bude moci pokusit v sobotu v Břeclavi. „Už je to trochu ubíjející, protože klukům mohu, kromě kvality ve finální fázi, sotva co vytýkat. Snaha a bojovnost nám nechybí, ale leží na nás nějaká deka, nedaří se nám dávat branky. Musím dál makat a doufat, že se to otočí,“ sdělil kouč Tatranu.

Byť si Havlíčkův Brod připsal třetí výhru v řadě, nebyl jeho výkon, hlavně po změně stran, ideální. „Byl jsem trošku zklamaný z toho, co jsme po pauze předvedli. Projevilo se, že přece jen nemáme tak zkušené mužstvo. Utkání by asi více slušela remíza, rozdíl byl v produktivitě v koncovce, ta hrála v náš prospěch,“ komentoval Josef Soural.

Tří bodů si ale samozřejmě považoval. „Od úvodní prohry ve Žďáře jsme se více přizpůsobili diviznímu fotbalu. Hru jsme zjednodušili a nese to ovoce. Vyhrávat, ale současně u toho také hrát hezký fotbal, to umí jen ty nejlepší týmy.“