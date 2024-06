Další čtyři mančafty pod tabulkově jedenáctým klubem z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice jsou na tom hůř. Trio z nich první červnový víkend vůbec nebodovalo, jediní, kteří si alespoň mírně pomohli, byli fotbalisté Speřic. Ti přivezli bod za remízu 1:1 ze Žďáru nad Sázavou.

Naopak Tasovice padly ve Ždírci, Břeclav doma podlehla béčku Líšně a předposlední Pelhřimov přišel alespoň o bod proti vedoucí juniorce Zbrojovky Brno jedenáct minut před koncem, kdy hosté vstřelili vítěznou branku na 2:1 v jejich prospěch.

Famózní Kokorský zařídil fotbalistům Velkého Meziříčí veledůležité tři body

Před posledními dvěma koly tak drží druhého černého Petra za již jistě sestupující Starou Říší nováček z Pelhřimova. V jeho neprospěch hraje také skutečnost, že má horší bilanci vzájemných zápasů s Břeclaví i Speřicemi. Na druhou stranu nyní zajíždí na půdu poslední Staré Říše, v sezonní rozlučce jej pak čeká na jaře sice výborná, ale současně již o nic zásadního hrající Velká Bíteš.

Fotbalisté Speřic mají hned dva mečboly. Nejprve si to v neděli rozdají v přímém souboji s Tasovicemi. Vítěz tohoto duelu bude moci slavit, teoreticky však může i poražený z tohoto souboje, to v případě, pokud by Pelhřimov nepříjemně překvapil a z Říše žádný bod nepřivezl.

Šanci na reparát by měl tým TJ Dálnice ještě v posledním kole, kdy přivítá třetí rezervu Líšně. A na ni si vcelku věří. „Myslím si, že by jim náš fotbal, ale i menší hřiště nemusely sedět. Navíc druholigové áčko už má nějaký čas po sezoně, takže určitě dorazí klasická sestava béčka,“ spekuloval kouč Speřic Jiří Holenda.

GLOSA: Zafunguje EURO jako rozcestník?

Stále ještě je ale ve hře také varianta, že ze skupiny D spadne pouze poslední celek. Jedno mužstvo na 15. místě z moravskoslezských divizí D, E a F se totiž zachrání. V posledně jmenované má Jeseník aktuálně 21 bodů, ale v éčku jsou předposlední Všechovice a ty už nasbíraly 28 bodů, tedy o čtyři více než Pelhřimov.

TABULKA MS DIVIZE D

12. Tasovice 28 bodů – SPEŘICE (13), Žďár n. S. (8)

13. SPEŘICE 27 bodů – Tasovice (12), LÍŠEŇ B (3)

14. Břeclav 25 bodů – Lanžhot (2), V. MEZIŘÍČÍ (11)

15. PELHŘIMOV 24 bodů – Stará Říše (16), V. BÍTEŠ (5)

Tučně zvýrazněné zápasy hrají zmíněné fotbalové kluby na domácím stadionu, v závorkách je aktuální umístění soupeře v tabulce MS divize D.