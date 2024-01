V sobotu jsme čtenářům přinesli odpovědi první šestice z nich. Nyní přišel na řadu zbývající kvintet.

MICHAL VOTAVA, TATRAN ŽDÍREC N. D.

Za mě bylo největším plusem to, kde se pohybovaly celky Žďáru a Havlíčkova Brodu. Už jen vzhledem k mládežnickým základnám obou klubů by se měly v divizi pohybovat na špici tabulky. Brod se zvedl s příchodem trenéra Slavíka, což je velké pozitivum pro celý okres. Bylo by fajn, kdyby to jednou dotáhli do třetí ligy. V podstatě to samé se dá říci také o Žďáru.

Za největší minus považuji to, co byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl si dát od fotbalu pauzu. Negativní emoce, nadávky, agresivita ze strany diváků, trenérů i hráčů mezi sebou, to sem vůbec nepatří. Na téhle úrovni se přece pořád ještě jedná o sport na zábavu, na amatérské, možná někde poloprofesionální úrovni. Nechci filosofovat, ale je to všechno ohromně přehnané. Hráči si šlapou po nohou, trenéři řvou jak o život, to samé diváci…, pak to vnímají i děti na tribunách. Je to o nastavení celé společnosti, vytrácí se morální základy, úcta k druhému člověku.

RICHARD ZEMAN, FK MARATON PELHŘIMOV

Nevybavuji si nějaký vyloženě pozitivní moment. Asi bych proto ocenil přístup mých kluků. Jako mladý a nezkušený tým se dostali do vyšší soutěže a zkraje schytávali jednu ránu za druhou. Byli pod tlakem domácích nezdarů, postavení v tabulce, logicky i nespokojenosti fanoušků. Přesto je to nepoložilo, ukázalo se, že parta a vztahy v kabině fungují, to bych vyzdvihl.

Nic vyloženě negativního jsem na podzim nezaznamenal. Je pravdou, jak se některé negativní věci objevují ve společnosti, přenáší se také do sportu. Nezaznamenal jsem ovšem nějakou zvýšenou nevraživost, třeba při derby zápasech, kterých tu přitom máme hodně.

JIŘÍ HOLENDA, TJ DÁLNICE SPEŘICE

Co se mi na podzim líbilo? Mně nadchla hra druhého Lanžhotu. Když má ten tým den, skoro nepůjčí soupeřům balon. Velice se mi líbila také hra vedoucího béčka Zbrojovky Brno, jsou připravení na to, aby postoupili.

Negativa asi vztáhnu na nás. Když se zranil klíčový útočník Pavel Svoboda, říkali jsme si, že je to špatné a nemůže být hůře. Jenže pak na dlouho vypadli David Jančík s Jirkou Holendou, což už pro nás bylo hrozně ubíjející. Když vidím, jak všichni v zaměstnání pracují rukama, do toho při fotbalu přijdou o tři měsíce v práci… To bylo opravdu velké negativum.

JAN ŠIMÁČEK, FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Nějaké větší plus mě příliš nenapadá. Samozřejmě je znát, že úroveň divize je po všech stránkách nižší než třetí liga. Negativní stránku musím samozřejmě vztáhnout na nás. Že budeme mít po podzimu jen dvanáct bodů, čemuž odpovídá i nelichotivé postavení v tabulce, to nikdo nepředpokládal. Jedinou možnou výhodu to mělo v tom, že se někteří mladí hráči zapracovali do mužstva.

LUKÁŠ STANĚK, FSC STARÁ ŘÍŠE

Tradičním pozitivem bylo utkání v Lanžhotu. Kvalitní soupeř, hodně diváků, kteří se chovají korektně, bez urážek vůči protivníkovi. Tam se vždy hraje dobře. Líbil se mi také Humpolec, kde jsem dříve působil. Mladí kluci dorostli, za dva roky se vyhráli, je vidět, že to tam šlape.

Za největší přešlap podzimu musím znovu zmínit zápas v Tasovic, kde nás sudí doslova zařízl. Bylo to tak do očí bijící, až mi bylo smutno. Nechci brečet, také jsem pískal na nějaké úrovni, ale mám na nějaké věci svůj názor. Nevím, co proti nám rozhodčí mají? Zda chtějí zlikvidovat klub, který nemá mládež, opravdu nevím… Možná to jsou jen moje spekulace, ale každopádně platí, že se pak těžko hraje, když jdou okolnosti proti vám…