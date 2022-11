Svým svěřencům vystavil podzimní hodnocení jako ve škole. „Asi bych nám dal dvojku. Když srovnám uplynulý podzim s tím loňským zpackaným, ke kterému už bych se nerad vracel, tak se vlastně celý letošní kalendářní rok potvrdilo, že to bez tréninku nejde,“ konstatoval.

A dál na toto téma Votava pokračoval. „Od minulé zimy se výrazně zlepšila tréninková docházka. V průměru jsme mívali na každé jednotce sedmnáct hráčů, což je skvělé číslo.“

Osmé místo za osmnáct získaných bodů je určitě solidním počinem. Přesto ještě kormidelník Tatranu viděl rezervy. „Měli jsme až příliš velký počet remíz. Vždyť nerozhodným výsledkem skončila skoro polovina našich podzimních zápasů. Měli jsme některou z nich proměnit ve výhru a mohli jsme mít třeba o čtyři body více,“ přemítal.

Které remízy považoval za největší ztráty? „Už jen vzhledem k tabulkovému postavení byla určitě ztrátou remíza v Humpolci. Ten zápas nám vůbec nesedl a byli jsme rádi, že jsme v poslední minutě alespoň vyrovnali. Hned čtyřikrát jsme inkasovali, přitom jsme do té doby měl jednu z nejlepších obran v soutěži. Podobně byla ztrátou také remíza na půdě Havlíčkova Brodu,“ komentoval kouč Tatranu.

Naopak některé nerozhodné výsledky se daly považovat za zisk jednoho bodu. „Svoji cenu rozhodně měly remízy s favorizovaným Startem Brno, ale třeba také s Tasovicemi. Nejlepší podzimní zápas jsme ale odehráli doma proti rozjetému Žďáru, který jsme po dobrém výkonu zdolali 3:0,“ pochvaloval si.

Oproti loňsku se ale především probudila ofenzivní síla mužstva z Havlíčkobrodska. „To rozhodně, ale opět se všechno odvíjelo od naší fyzické kondice. Loni nám chyběla síla a energie na to, abychom byli schopní si na hřišti vyměňovat prostory. Když je tým statický, těžko soupeře něčím překvapí,“ zdůraznil Votava.

Potvrzením jeho slov je restart kanonýra Matěje Vopršala. Loni na podzim se ani jednou neprosadil, letos je s devíti přesnými zásahy čtvrtý v tabulce nejlepších střelců. „Matěj se chytil, vždyť dohromady se zápas MOL Cupu nasázel na podzim snad patnáct gólů. I jemu se potvrdilo, že musí kvalitně trénovat. Byl nyní fyzicky výborně připravený a odváděl solidní výkony, a to nejen v koncovce, ale také ve hře,“ chválil svého svěřence.

Úroveň a kvalita čtvrté nejvyšší soutěže se podle Votavových slov rozhodně nesnížila. „Řekl bych, že je podobná jako v předchozí sezoně. Spíše mám strach, jak bude vypadat, až se divize v létě rozšíří. Vedoucí Start má hodně nabitý kádr, kvalitu přinesl nováček z Bohunic. Přišlo mi, že kvalita dalších týmů si sedla, takže byli o něco lepší než před rokem,“ přemítal.

Před druhou polovinou sezony už mají ve Ždírci o týmových ambicích jasno. „Máme v plánu začlenit do týmu některé naše mladé kluky, abychom měli další alternativy. Na jaře na to prostor bude. Pokud jde o bodový cíl, chtěl bych naše konto minimálně zdvojnásobit. Určitě nehodláme jen tak jezdit na výlety, to na mě rozhodně není. Do horní poloviny tabulky podle mě patříme a proto se tam budeme chtít posunout,“ prozradil Votava.