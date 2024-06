SFK VRCHOVINA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Výborný podzim, mírně rozpačité jaro. Taková byla sezona z pohledu fotbalistů novoměstské Vrchoviny po loňském sestupu ze třetí ligy. Až na malé výjimky totožný kádr byl v první polovině jediným, kdo dokázal konkurovat dvojici Zbrojovka Brno B, Lanžhot. Na jaře to však bylo mnohem horší, i vinou řady zraněných střídali svěřenci kouče Lukáše Michala lepší okamžiky s těmi horšími. Co ale bylo zřejmě to nejhorší, co se mohlo stát, řada domácích nezdarů se podepsala pod rapidní pokles návštěvnosti na možná nejfotbalovějším stánku v kraji.