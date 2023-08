Od 18.00 se v Novém Městě na Moravě představí nováček z Pelhřimova. Ten bude chtít napravit neúspěšný start do sezony, když v úvodním kole doma v derby podlehl Humpolci 1:2.

Zápas bude mít speciální příchuť pro trenéra FK Maraton. Richard Zeman totiž strávil nejúspěšnější léta právě na lavičce Vrchoviny. „Byl jsem se podívat na úvodní zápas Vrchoviny se Žďárem, který domácí jednoznačně ovládli. Pokud chceme uspět, budeme muset hrát úplně jinak než Žďár. Hlavně vzadu, jinak bychom neměli šanci,“ prozradil Richard Zeman.

Ten je přesvědčený, že jeho celek není bez šancí na bodový zisk. „Rozhodně se otevřou možnosti pro naše kvalitní útočné hráče. Bude to pro nás skutečný křest ohněm. Vrchovina se do divize vrátila z vyšší soutěže, to je znát. Její výkon proti Žďáru byl fantastický,“ neskrýval.

Prohra se vztyčenou hlavou. Fotbalisté Tatranu proti Zbrojovce příliš nepropadli

Vrchovina v prvním kole při velkém derby ukázala, že by se měla pohybovat v horních patrech divizní tabulky. „Myslím, že pět šest týmů bude hodně kvalitních. Uvidíme po pár kolech, jak se bude situace v tabulce vyvíjet,“ řekl gólman Nového Města Petr Šmída.

Také pro něj bude mít souboj proti mužstvu, které vede jeho bývalý trenér, speciální příchuť. „Ten zápas bude mít určitě patřičný náboj. Myslím, že bychom měli být favoritem, ale to musíme ukázat na hřišti,“ dodala brankářská jednička Vrchoviny.

Zbylá sedmička zápasů druhého divizního kola je na programu až v neděli. Dva už od dopoledních 10.15. Fotbalisté Ždírce nad Doubravou si po středečním pohárovém utkání s druholigovou Zbrojovkou Brno vyzkouší kvality její juniorky.

Skvělý start fotbalistů Slavoje. Výhra nás může nakopnout, věří trenér Adamec

A čekají další náročný duel. „Bude to asi ještě běhavější tým než áčko Zbrojovky. Ti kluci v juniorce bojují o smlouvu, proto na hřišti nechají všechno,“ tušil kormidelník Tatranu Michal Votava.

Od 15 hodin přivítají fotbalisté Humpolce nováčka z Polné. „Měli bychom být povzbuzení úvodní výhrou v derby v Pelhřimově. Polnou ale vnímám jako tradičního účastníka divize, nečeká nás nic jednoduchého,“ předpokládal kouč Humpolce Roman Veselý.

Také klub z Jihlavska vykročil do sezony správnou nohou. Na výhru 2:1 proti Velké Bíteši by rád navázal také na Pelhřimovsku.

Nedělního soupeře v Polné dobře znají. „S Humpolcem jsme se utkali v rámci zimní přípravy a udělal na mě velmi dobrý dojem, je to silný protivník. My ale nechceme jezdit k venkovním zápasům jen na výlety. Rozhodně se dobře připravíme, upravíme taktiku a nějaký bod bychom si mohli odvézt,“ věřil trenér Slavoje Lukáš Adamec.

MS DIVIZE D - 2. KOLO

PÁTEK: NOVÉ MĚSTO N. M. – PELHŘIMOV (18.00).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SPEŘICE, Zbrojovka Brno B – ŽDÍREC N. D. (oba 10.15), HUMPOLEC – SLAVOJ POLNÁ (15.00), Lanžhot – Tasovice, VELKÁ BÍTEŠ – H. BROD, ŽĎÁR N. S. – Líšeň B, STARÁ ŘÍŠE – Břeclav (vše 17.00).