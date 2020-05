FC VYSOČINA JIHLAVA B

Přípravné zápasy:

13. 6. Stará Říše, čas v jednání (D)

Jihlavská rezerva trénuje již od doby, kdy to bylo možné. „Začali jsme v menších počtech a postupně přecházeli do normálního tréninku. Je dobře, že už se může i hrát, hrajeme na trénincích mezi sebou,“ nastiňuje kouč Michal Kadlec, jehož tým je složený z hráčů staršího dorostu a juniorky a prvního mužstva. „Je to takový mix,“ komentuje trenér Jihlavy B.

Ten má v zatím v plánu sehrát jedno přípravné utkání. „My to budeme řešit spíše modelovými zápasy. Je dobré, že uvidíme kluky společně na hřišti,“ těší Kadlece, který prý hráče nešetří. „Tréninky jsou pestré a komlexní. Je tam kondice, hráči se věnují i síle. A samozřejmě nechybí ani herní složka,“ uzavírá Michal Kadlec.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Přípravné zápasy:

30. 5. Želetava, 17.00 (V)

6. 6. Bzenec, čas v jednání (D)

13. 6. Jihlava B, čas v jednání (V)

Dva tréninky týdně, taková je aktivita staroříšských fotbalistů. Ovšem trenér Luděk Kovačík je na své svěřence mírný. „Je to takové nic moc. Jednou nás bylo dvanáct, jednou osm. Já tomu nechávám volný průběh. Spíš si zahrajeme báčko a pak si dáme hru. Není to moc organizované. Více méně to nechávám na hráčích,“ nedělá z tohoto bloku vědu.

Je ale rád, že na hráčích se dlouhá pauza tolik nepodepsala. „Vidím na nich, že se udržovali. Sil mají na trénincích dost. Myslím, že nelenili,“ doplňuje kouč, který má v plánu tři utkání a pravý letní dril chce odstartovat osmého července.

TATRAN ŽDÍREC N. D.

Přípravné zápasy:

31. 5. Pelhřimov, 16.00 (D)

6. 6. Jihlava jun., 16.00 (D)

13. 6. Nová Ves, 10.15 (D)

20.6. Pardubice B, 10.15 (V)

Ždírečtí fotbalisté na hřiště vyběhli šestnáctého května. „Budeme trénovat třikrát týdně, do dvacátého června, pak kluci dostanou dva týdny volna,“ prozradil kouč Martin Slavík, který přípravu připravil tak, že sezona začne druhý víkend v srpnu.

Kádr Tatranu se nikterak nezměnil. Na fotbalisty Ždírce čeká v průběhu nadcházejících tří týdnů čtveřice příravných duelů.

Zřejmě ten nejtěžší přijde na úplný závěr, kdy svěřenci trenéra Slavíka vyzvou rezervní mužstvo Pardubic.

SK BYSTŘICE N. P.

Přípravné zápasy:

30. 5. Žďár n. S., 10.15 (D)

5. 6. Nedvědice, 17.30 (D)

13. 6. Boskovice, 10.15 (D)

Už od začátku května se připravuje letošní divizní nováček. Začátek byl ale vyloženě v poklidném tempu. „Postupně jsme najeli na klasický režim. To znamená tréninky třikrát týdně a o víkendu přípravný zápas,“ sdělil kouč Oldřich Veselý.

Bystřice vydatně posilovala už před jarními odvetami. V zimě se do kádru vrátili zkušení záložníci Luboš Zbytovský s Martinem Malým. „Pokud nikdo neodejde, tak nejsme nuceni posilovat. O tom, že by někdo z hráčů chtěl odejít, zprávy nemám. Myslím si, že na divizi máme dobrý tým, ale vyloučit se nic nedá. Pokud by se objevila možnost zisku kvalitní posily, bránit se tomu určitě nebudeme,“ potvrdil lodivod Bystřice.

A.F.C. HUMPOLEC

Přípravné zápasy:

6. 6. Světlá n. S., 16.00 (D)

13. 6. Speřice, 15.00 (V)

20. 6. Ledeč n. S., 17.00 (D)

Spíše lehčí tréninky ordinuje svým svěřencům trenér Humpolce Lukáš Staněk. „Fotbalem se teď bavíme. Hodně se věnujeme nácviku standardních situací. To je práce, od které jsme museli v březnu odejít,“ vysvětlil.

Herní praxi v úvodní fázi přípravy obstarají tři přátelské zápasy s týmy z nejbližšího okolí, všechny ale z krajských soutěží na Vysočině.

Po átřídní Světlé se budou moci s divizním soupeřem porovnat také fotbalisté z krajského přeboru, konkrétně ze Speřic a Ledče nad Sázavou.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Přípravné zápasy:

30. 5. Bystřice, 10.15 (V)

6. 6. Slavoj Polná, 17.00 (D)

14. 6. Hlinsko, 17.00 (V)

20. 6. Chotěboř, 15.00 (V)

Ve městě pod Santiniho Zelenou horou zatím počítají spíše ztráty. „Obránce Komínek odešel do Nové Vsi, Vilda Frieb přerušil kariéru kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Obránce Štursa pracuje v Praze, časově proto nestíhá, vypadá to, že spíše nebude,“ vyjmenovával odchody trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

To ale není všechno. „Velký otazník visí nad dalším působením stopera Jakuba Šindelky. Má rodinu, podnikání, fotbal je u něj teď na vedlejší koleji. Nějaké posílení rozjednané máme, ale zatím není nic jistého. Do přípravy se s námi zapojí se šest dorostenců,“ dodal kouč Žďáru, který přišel také o asistenta Václava Pohanku. Ten zamířil trénovat mateřskou Novou Ves.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Fotbalisté Velké Bíteše nikam nespěchali. Poprvé se tak sešli až devatenáctého května. „Do tohoto data jsem přípravu nechal na hráčích. Jejich kondice byla logicky adekvátní tomu, že dva měsíce nic moc dělat nemohli,“ vysvětloval trenér Bíteše Marek Zúbek.

Ten nechtěl přípravu přepálit. „I proto jsem na červen nedomlouval přátelská utkání, počítám s nimi až v červenci.“ Ve Velké Bíteši navíc nepočítají s přestávkou před zahájením letní přípravy. „Na dovolené se letos nepojede, proto plynule najedeme na klasickou letní přípravu. Tréninky nyní, v první fázi, nebudou náročné, není proto potřeba, abychom si museli dávat nějakou přestávku,“ potvrdil Marek Zúbek.

FC SLOVAN H. BROD

Přípravné zápasy:

6. 6. Rozsochatec, 17.00 (D)

7. 6. Ledeč n. S., 17.00 (V)

13. 6. Chotěboř, 17.00 (v jednání)

20. 6. Pelhřimov, 17.00 (v jednání)

Slovan začal minulý týden s přípravou formou kempu, kdy trénuje áčko s béčkem dohromady a navíc také hráči, které oslovil nový kouč Josef Soural. „Chodí pětatřicet lidí, s dalšími se ještě jedná. Takto bychom se měli připravovat do dvacátého června. V červenci už by pak měl krystalizovat kádr pro divizi,“ naznačil havlíčkobrodský trenér.

Přípravných zápasů má Havlíčkův Brod dostatek, ale zatím mu chybí generálka na novou sezonu. „Měli jsme hrát předkolo MOL cupu, ale tento týden jsem se dozvěděl, že předkola byla zrušena. Takže generálku ještě budu řešit a někoho shánět,“ řekl Soural.

SLAVOJ POLNÁ

Přípravné zápasy:

6. 6. Žďár n. S., 17.00 (V)

13. 6. HFK Třebíč, 17.30 (D)

20. 6. Hlinsko, 17.00 (V)

Svěřenci trenéra Michala Lovětínského najeli takřka do normálního tréninkového modu. „Scházíme se třikrát týdně a kluci chodí normálně. Je to jako v sezoně. I když spíš je to o tom, abychom se hýbali. Není to moc kondiční. Je to takový přípravný blok před přípravou, kterou pak začneme osmého července,“ plánuje Lovětínský.

Takto chce trénovat až do dvacátého června. „Teď jde o to, aby kluci získali trochu jistotu na balonu. Děláme vše s míčem, aby je to bavilo. Ale je vidět, že ta kondice trochu chybí. To, co jsme natrénovali v únoru a začátkem března, je pryč. Ty přáteláky budou také pro to, aby se do toho kluci znovu dostali,“ dodává.

