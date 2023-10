Konečně to tam napadalo. Spíše jako nahrávač než zakončovatel se v dosavadním průběhu…

Přesně ve své třetině je letošní ročník moravskoslezské divize D. Opět ideální příležitost k tomu, aby se Deník podíval na to, jak se daří fotbalovým klubům z Vysočiny.

Komu se tedy daří, naopak kdo zatím v soutěži pokulhává?

TROJICE ÚSPĚŠNÝCH

Za vedoucím duem z jižní Moravy, které si to na 99 procent rozdá o postup do třetí ligy, je trojlístek z Vysočiny. Zatím nejlépe si stojí fotbalisté Nového Města na Moravě. „Chtěli jsme hrát nahoře, to se nám daří, proto jsem relativně spokojený,“ usmíval se kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Červnový sestup ze třetí ligy klub nikterak nepoznamenal. „Zabudovali jsme do týmu mladé hráče, ale museli změnit herní styl. Ve třetí lize jsme hráli více zataženě, na brejky. Teď naopak musíme dobývat my, ale postupně se do toho dostáváme,“ dodal Michal.

Nadmíru spokojení mohou být také v Havlíčkově Brodě i Humpolci. Oba celky loni hrály jen o záchranu, ale letos je to úplně jiná káva.

V KLIDNÉM STŘEDU

Další trojice zástupců Vysočiny vězí v klidném středu tabulky. Nováčkovi z Polné vyšel především úvod sezony, kdy překvapoval nečekanými výhrami.

Fotbalisté Velké Bíteše začali sezonu dvěma prohrami, ale pak se neuvěřitelně rozjeli. „Soutěž je letos mnohem zajímavější a bude taková určitě až do konce. Start se povedl týmům, které loni hrály o sestup, naopak ty, kterým se letos zatím nedaří, mohou zaznamenat progres,“ přemítal trenér Velké Bíteše Marek Zúbek.

Zato fotbalisty Ždírce nyní více než výsledky zajímá stav útočníka Matěje Vopršala, který se nepříjemně zranil při sobotním utkání v Břeclavi. „Po téhle události je najednou úplně nepodstatné, jestli máme v tabulce o dva body více či méně,“ neskrýval lodivod Tatranu Michal Votava.

Přesto krátké zhodnocení poskytl. „Mrzí mě domácí ztráty, na druhou stranu jsme zase vyhráli v Polné, kde to byl remízový zápas. Pokud zvládneme dohrávaný duel v Břeclavi, budeme po deseti kolech na šestnácti bodech, což je slušný počinek,“ naznačil Votava.

ZÁCHRANÁŘSKÉ BOJE

Zbylá pětice je už nyní v sestupovém ohrožení. Určitě více se čekalo od nováčka z Pelhřimova. „Hlavně v domácím prostředí doplácíme na nováčkovskou nezkušenost. Už víme, že nás čeká boj o holé přežití, úvod sezony nás zastihl v nedbalkách,“ uznal kouč FK Maraton Richard Zeman.

V nejprekérnější situaci je poslední Velké Meziříčí. „Ve zbylých pěti podzimních kolech se potřebujeme dostat aspoň na deset bodů, aby nám zbytek pelotonu neutekl. V zimě pak bude muset dojít k posílení kádru, to je jisté,“ prozradil trenér Velmezu Jan Šimáček.