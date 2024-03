Pokud by udrželi současné postavení, ve čtvrté lize by se zachránili také pro nadcházející sezonu. Bylo by to ovšem doslova o prsa. Řeč je o divizních fotbalistech Pelhřimova a Speřic, třináctého a čtrnáctého celku tabulky.

Divizní nováček z Pelhřimova na podzim naplno ochutnal, že mezi čtvrtou nejvyšší soutěží a krajským přeborem je velký rozdíl. „Na jaře bychom ale měli být o půlrok ohranější a zkušenější. Hodláme vsázet na sehranost podle toho, jak se vykrystalizovala základní sestava,“ popsal kouč FK Maraton Richard Zeman.

Ten během zimní přestávky pracoval především na prohloubení kompaktnosti svého mančaftu. „Ladili jsme větší součinnost, protože zkoušet už jsme příliš nepotřebovali. Především v defenzivě potřebujeme být kompaktnější, ale i pružnější, abychom nedostávali tolik branek,“ poznamenal.

Podobné to ovšem má být také směrem dopředu. „Střílení branek bude záviset na součinnosti více hráčů, protože klasického hroťáka, střelce nemáme. To by nás ale mělo zdobit, protože soupeřům nebude stačit pokrýt jednoho hráče. Cíl máme jasný, zachránit divizi,“ zdůraznil Zeman.

S totožným plánem vstupují do jarní části také fotbalisté Speřic. „Chtěli bychom být více konkurenceschopní, i když to bude velice těžké. Cílem je záchrana, ale vidíme, že mužstva , která jsou dole namočená, velice dobře posilují, bude to tedy těžké. Chceme se zachránit a hrát dobrý fotbal, cokoliv lepšího bude nadplán,“ pousmál se lodivod TJ Dálnice Jiří Holenda.

Uvědomuje si ale, že Speřice budou opět patřit k outsiderům. „Nebudeme si nic zastírat, v očích všech jsme jasný kandidát sestupu. To by sice mohla být naše výhoda, ale nebude, protože zde nikdo nic nepodcení. Fotbal je ale krásný v tom, že se nedá dopředu nic naplánovat. Můžeš získat skvělé hráče, ale než se sehrají, může být pozdě,“ přemítal.

Klíčové bude zlepšení mizerné bilance domácích utkání. „V nich musíme zabrat, ale budeme chtít co nejvíce bodovat také venku. Pro domácí zápasy jsme během zimní přestávky nacvičovali spoustu herních situací, které jsou šité na míru právě na naše užší hřiště. Zaměřili jsme se hlavně na defenzivu, protože jsme až příliš často inkasovali,“ upozornil Holenda.