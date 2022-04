Na jedné straně radost ze zvládnutého krajského derby. Na straně druhé zklamání, ale také rozčarování z přístupu některých hráčů. Tak by se dalo v hrubých obrysech shrnout nedělní utkání 16. kola moravskoslezské divize D, v němž Humpolec doma zdolal Slavoj Polná 3:1.

Už po necelé čtvrthodině šli domácí do vedení. „Dobře jsme se na Polnou připravili. Eliminovali jsme její dvě hlavní zbraně, Štohanzla a Pavlase ve středu pole,“ pochvaloval si kouč Humpolce Roman Veselý.

O pár minut později přišel další důležitý moment, když hostující Štohanzl neproměnil pokutový kop. „Od toho okamžiku už šel zápas na naši stranu. Věděli jsme, že má Polná dopředu hodně rychlých hráčů. Rychlým presinkem jsme jim tuto výhodu sebrali, takže museli míče nakopávat,“ sdělil.

Ještě do poločasové přestávky přidal Humpolec druhou branku, krátce po změně stran třetí. Na úvodní jarní výhru ve Velké Bíteši 1:0 tak úspěšně navázal dalším vítězstvím, tentokráte 3:1.

Zkušený kouč A.F.C, který se mužstva ujal v zimní přestávce, však zůstává nohama na zemi. „Snažíme se být na hráče i na sebe nároční. Ve Velké Bíteši nebyl náš výkon i přes výhru ideální. Proti Polné už to bylo lepší,“ pousmál se Veselý.

V naprosto odlišném rozpoložení se po krajském derby nacházel kormidelník polenského Slavoje. „Přijeli jsme s cílem urvat nějaký bod, ale náš výkon tomu vůbec neodpovídal,“ přiznal Ján Kubík.

Toho v první řadě nadzvedla triviální zaváhání, která vyrobil gólman Čermák. „Takové individuální chyby, které předvedl, s tím nejde hrát o záchranu. Při druhé brance podběhl centr, třetí gól domácím doslova naservíroval špatnou rozehrávkou,“ láteřil.

Možná ještě více ale trenéra se slovenskými kořeny rozčílil přístup některých hráčů. „Řada kluků ten zápas podcenila, hlavně ti mladší. Z jejich nasazení jsem byl opravdu hodně zklamaný,“ popisoval.

A dál pokračoval. „Ti starší to odjezdili na sto procent, ale někteří jiní se ani nezpotili, ani zamazané trenérky neměli. Jako by jim to bylo úplně jedno. Navíc chyby hledají všude jinde, jen ne u sebe.“

Ani v koncovce se Slavoji zatím nedaří. „Když se hraje o záchranu, je třeba každou šanci proměnit. Bohužel se nám to doma proti Tasovicím, ale ani v Humpolci nepodařilo,“ postýskl si.

Jak z této situace ven? „Musíme si to v kabině vyříkat. Pokud chceme takto hrát, nevyhrajeme žádný zápas a zimní investice klubu jdou vniveč,“ podotkl Kubík.