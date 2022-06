FC SLOVAN H. BROD

Nejlepší celek z Vysočiny ve čtvrté nejvyšší soutěži. Tím se nakonec stali fotbalisté havlíčkobrodského Slovanu. Přitom se v zimě museli vyrovnat s odchodem útočné dvojice Žila – Kučera, jejichž góly ve druhé polovině sezony citelně chyběly.

Navíc došlo před začátkem jarní části také ke změně na trenérském můstku, když Josefa Sourala nahradil jeho dosavadní asistent Jindřich Adamec.

Přes všechny tyto skutečnosti fotbalisté Slovanu prokázali, že patří k tomu lepšímu, co současná divize nabízí. Pokud v létě přijde vhodné doplnění, především v útočné fázi, mohl by Brod v následující sezoně klidně prohánět největší aspiranty postupu do třetí ligy.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Stejný počet bodů jako šestý Havlíčkův Brod vybojovali fotbalisté Velké Bíteše. Přitom to dlouho vypadalo, že tento ročník nebude patřit k těm vydařeným.

PODÍVEJTE SE: Takový byl ročník divizních fotbalistů z Vysočiny pohledem Deníku

Na podzim sice mužstvo nehrálo zle, jenže jej srážela extrémně nízká produktivita. „To vyjádření naší snahy v předbrankovém prostoru je příliš malé. Přitom hráče mohu za jejich výkony pochválit,“ tvrdil v polovině sezony kouč Bíteše Marek Zúbek.

A když pak jeho celek prohrál úvodní tři jarní kola, zdálo se, že se budou v Bíteši obávat o divizní příslušnost. Pak ovšem přišla úchvatná série sedmi zápasů v řadě, v nichž celek ze Žďárska ztratil pouhé dva body. Ne ne, Velká Bíteš do divize rozhodně patří.

A.F.C. HUMPOLEC

Možná nejpříjemnější překvapení letošní sezony. Před jejím začátkem hovořil tehdejší kouč fotbalistů Humpolce Lukáš Staněk jen o záchraně jako o jediném cíli. Mužstvu ovšem vyšel parádně start a po podzimu bylo v horším středu tabulky.

V rámci zimního střídání stráží pak Staňka na lavičce A.F.C. nahradil Roman Veselý. Bodový počin s týmem ještě zdvojnásobil a nakonec chybělo jen málo k tomu, aby se mužstvo dostalo do horní poloviny tabulky. „Pořád máme na čem pracovat. Nechci, abychom se příliš uspokojili,“ opakoval v průběhu jara i přes úspěšné výsledky trenér Veselý.

SK BYSTŘICE N. P.

Doslova jako na vlnách si museli připadat v sezoně 2021/2022 hráči Bystřice nad Pernštejnem. Podzim mizerně začali, ale výbornou střední pasáží si zajistili přezimování v klidném středu tabulky. „Chceme se umístit jako nejlepší celek z Vysočiny,“ sdělil ambice pro druhou polovinu sezony lodivod Oldřich Veselý.

Ve stopách bratra? Vyšší úrovni fotbalu bych se ještě nebránil, přiznal Holeš

Úvod jara ovšem přesně kopíroval nepodařený podzimní start. Definitivní klid přinesly výhry nad Havlíčkovým Brodem a úchvatný obrat v Břeclavi. Jenže od domácího debaklu 0:5 se Ždírcem šly výsledky mužstva od deseti k pěti. Cíl se tak splnit nepodařilo.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Záchrana v soutěži a další zapojení mladých hráčů. To jsou zřejmě jediné dva klady uplynulého ročníku z pohledu FC Žďas. Průměrných čtrnáct bodů na podzim, ještě o čtyři méně jich pak mančaft přidal na jaře.

Mužstvo vedli hned tři trenéři. Sezonu zahájil Petr Nedvěd, který čtyři kola před koncem podzimu týmu skončil. První polovinu dokončil v roli záskoku kouč dorostu Josef Chmelík. Od zimní pauzy se pak hráčů Žďáru ujal Václav Pohanka.

Ten si dobře uvědomuje, že bez posílení se bude letošní lavírování opakovat. „Musíme kádr posílit, ale také zúžit. Počítal jsem, že bodů na jaře uhrajeme více, určitě nemůžeme být spokojení. Především koncovka nás neuvěřitelně trápila. Potřebujeme zvýšit konkurenci, aby se mladí měli od koho učit a dostali ze sebe více,“ neskrýval Pohanka.

TATRAN ŽDÍREC N. D.

Šílený podzim, ucházející jaro. Taková byla sezona z pohledu ždíreckého Tatranu. Na první polovinu sezony určitě nebudou na Havlíčkobrodsku vzpomínat. Zisk chabých pěti bodů zapříčinila hlavně tristní koncovka. Šest branek za třináct kol toho bylo důkazem.

Očekávání naplnilo jen Velké Meziříčí. Vrchovina lavírovala, béčko Jihlavy padá

Na jaře už měly výkony svěřenců mladého trenéra Michala Votavy stoupající tendenci. Záchranu si nakonec zajistili v relativním klidu. „Konečně jsme prolomili naši střeleckou smůlu. Za záchranu jsme samozřejmě rádi, ale ke spokojenosti je daleko. Cíle byly určitě jiné,“ neskrýval Votava.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Deset bodů na podzim a deset na jaře. To nemohlo Staré Říši stačit na více než na předposlední místo tabulky. I to ovšem letos značilo záchranu. „Záchrana mě těší, ale určitě nám brzy nastanou nové problémy. Bude potřeba doplnit kádr, navíc hledáme také trenéra pro příští sezonu,“ popisoval předseda FSC Miroslav Nedvěd.

Na vině ne úplně podařených výsledků je podle jeho slov především psychické rozpoložení mančaftu. „Někteří hráči neumí náročnou situaci po psychické stránce unést. Nejsou tolik odolní na to hrát pod tlakem. V důležitých zápasech pak vidíme, že často selhávají,“ povšiml si.

SLAVOJ POLNÁ

Po jedenácti letech se bude v Polné opět kopat jen krajská soutěž. Po velkém exodu hráčů v průběhu loňského jara bylo jasné, že klub z Jihlavska čekají velké problémy. Podzimní část a tři získané body za stejný počet remíz to jen potvrdil.

Krajskou 1. A třídu opouští i Počítky s Dobronínem, Přibyslav odchází z přeboru

V zimě přivedlo vedení tři kvalitní posily, jenže největší z nich, středopolař Jan Štohanzl, se ve druhém kole zranila a to ze zimní přípravy slušně rozjetý tým přibrzdilo v rozletu.

Trenér Ján Kubík pak ani sezonu na lavičce Slavoje nedokončil. „Třeba nyní v Polné začne nová éra a za čas se vrátí zpět do divize. S odstupem času vidím, že se mi některé věci úplně nepodařily. Asi jsem mohl být více rozhodnější,“ přemítal zkušený kormidelník.