Ten má začátek ve 14.30. Jeho papírovým favoritem jsou rozhodně hráči domácího Humpolce. „Čekám dobrý zápas se vším, co derby přináší. Pelhřimov se od podzimu hodně zlepšil, ale máme je dobře zmapované. Připravujeme se detailně a já věřím, že zápas zvládneme za tři body,“ sdělil kouč Humpolce Roman Veselý.

Na soupeře má připravené dvě taktické varianty. „Známe sílu Pelhřimova ve středu pole, na níž chceme reagovat. Nachystané máme dvě různé varianty rozestavení, pro kterou se rozhodneme, to ještě budeme řešit,“ pousmál se.

V každém případě se v Humpolci, na rozdíl třeba od Žďáru, bude hrát na přírodním pažitu. „Fotbal se má hrát na přírodní trávě, na umělce je to úplně jiný sport. Myslím, že hřiště bude určitě dobře připravené,“ byl přesvědčený lodivod A.F.C.

Také proto očekával, že atmosféra derby bude podobná jako v srpnu loňského roku. Tedy výborná. „Podzimní zápas byl prvním mistrovským soubojem v divizi mezi oběma kluby po více než padesáti letech. Zřejmě také kvůli tomu bylo srpnové derby více nervózní a ne až tak fotbalové,“ připomněl.

V neděli by to mohlo být jiné. „Nyní už jsou oba týmy více vyspělejší, fotbal by proto mohl být pro diváky mnohem lepší. Je to pro tento region velká událost, všichni se na ni těšíme, snad pro nás zápas dobře dopadne,“ dodal Veselý.

Pokud by se braly za bernou minci výsledky v přípravě, zdálo by se, že jdou fotbalisté Pelhřimova neustále nahoru. „Doufám, že jsme dobře připravení, ačkoliv některé výsledky nám v přípravě ulétly. V posledních dvou zápasech ovšem snesla naše hra soutěžní měřítko,“ připustil trenér FK Maraton Richard Zeman.

Maximální koncentrace, to bude základní kámen možného úspěchu divizního nováčka v derby. „Musíme být od první vteřiny zápasu plně soustředění. V srpnu jsme při derby inkasovali hned v první minutě, což samozřejmě další průběh zápasu ovlivnilo. To se nesmí opakovat,“ zdůrazňoval.

Říká se, že derby nemívá favorita. Platí to i v tomto případě? „V roli favorita je určitě Humpolec. Ale toto derby je tu nové, dlouho tyhle zápasy nebyly, proto je ve vzduchu cítit velká rivalita. Humpolec je doma silný, ale my budeme hrát tak, abychom získali tři body,“ neskrýval.

Pakliže trenér Veselý vyzdvihl středovou řadu protivníka, Zeman pro změnu ocenil útočnou formaci nedělního soupeře. „Největší síla Humpolce je v útočné dvojici Savi, Och. Jedná se o mladé pušky, kluky, co prošli Jihlavou. Na tuto soutěž mají velkou kvalitu,“ prozradil.

V Pelhřimově věří, že nováčkovskou daň už si vybrali na podzim. „Musíme si dát pozor na věci, které rozhodly podzimní duel, kdy jsme byli naivní a hloupí. Na hráčích ale vidím, že s přibývajícími zápasy vyzráli po mentální i fyzické stránce,“ řekl Zeman.